第1洞│封關績效比拚 陳學進勇冠群雄

台股農曆年前封關，歷經12周的逐洞賽循環競賽結果亦同步出爐，倫元投顧分析師陳學進以四洞冠軍、27.93％的累計績效獲得循環總冠軍；啟發投顧分析師楊基政則以三洞冠軍及四位達人中累計績效最高的37.33％，取得另一優勝名額；兩位新加入參賽為證券分析師陳杰瑞及證券分析師吳磊光。



回顧上周循環最後一洞的競賽結果，陳學進及楊基政投組中的低價股點序「小兵立大功」，在母公司金士頓加持下，股價單周大漲26.08％，跨周連九紅，護送兩位達人踏上晉級之路。運達投顧分析師洪任浚上周投組受台積電單周上漲6.94％加持，在護國神山穩步盤堅庇護下，繳出2.99％的周報酬，拿下上周第二名；另一方面，無人機大廠雷虎股價短線漲多後「殺聲隆隆」、單周大跌30.82％，成達人績效拖油瓶，使鐘崑禎、楊基政分別以-3.58％、-3.77％周報酬率，居第三、四名。



總競賽成績方面，本循環期間經歷2020年底及農曆年前兩度封關，期間台股屢攻「萬六」，卻又屢遭擊落，高檔震盪之下主流轉換速度極快，四位達人透過基本、題材、籌碼面多方分析，精準鎖定產業趨勢看好、具轉機題材之飆股。



新一輪逐洞賽展開競賽，除陳學進及楊基政兩晉級外，兩位新加入參賽證券分析師吳磊光及陳杰瑞。四位達人面臨首要挑戰是變動的股市，因第一洞將經歷「抱股過年」之風險，關鍵在於達人所選之標的，能否經得起長達11日的年假考驗，對個股未來走勢的精準判斷、分散風險皆為重要課題。



吳磊光首周投組為五檔，包括台積電、祥碩、世芯-KY、瑞昱及聯電，大多為大型權值股；整體持股比重為89％，投組中首重台積電，占比25.2％，祥碩、世芯-KY、瑞昱及聯電則落在13～20％。



陳杰瑞首周投組亦為五檔，選入高端疫苗、致伸、欣銓、金居及亞信；整體持股比重為99.7％，投組前兩大為具新冠疫苗題材加持的高端疫苗、1月營收創同期新高的致伸，各占20.8％、20.1％，另外三檔則平均分布於19～20％。



楊基政金牛年開紅盤首周鎖定電子股，並以一檔生技股作為避險，納入亞信、安力-KY、中天、金居及榮科；整體持股比率100％，其中亞信、安力-KY占比最高，為29.5％及22.4％。中天、金居及榮科則介於14～19％。



陳學進則是率先選入高端疫苗、合一、長榮、中天及日月光投控五檔個股；整體持股比例99％，高端疫苗、合一及長榮平均分布於20～24％間，另兩檔則各占18.2％及14.8％。