點序靠母公司金士頓加持 尾盤急拉有望續漲

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，高階半導體需求強勁，股價沿月線走高，趨勢不變。

貿聯-KY（3665）表現最差，前高壓力仍在，惟月線為股價提供支撐，量縮回檔下，多方趨勢不變。

盤勢預測 ：

台股5日即將封關，交易量能也大幅縮減，這是連假前的正常現象，預期年後股市又會再度恢復榮景，建議投資人可趁此機會逢低布局，年後才有收割機會。回顧在2020年新冠疫情影響下，全球經濟陷入大幅衰退，這是人類二次世界大戰來經濟最差的時候。不過，金融體系表現仍穩定，甚至獲利成長。而2021年全球疫苗已陸續開始施打，預期經濟亦將快速復甦，最差的情況已然結束，股市的多頭趨勢才剛開始。

全球景氣能夠大幅回溫，憑藉的還是科技業，由於5G與人工智慧需求量大增，帶動台灣景氣維持高檔不墜。此外，另一波爆發潮將在車用電子市場發生，台灣科技業歷經多次景氣循環，在全球建立起完整的供應鏈，因此，當汽車自機械轉向電子產品時，台灣廠商將成為重要合作夥伴。

台灣廠商早在十年前就開始布局車用市場，今年陸續進入收割階段，包括晶片的部分台積電、聯電、世界等，皆為重要供應商。如今車用晶片大缺貨，足以顯現台灣在車用電子中已有舉足輕重地位。此外，還包括被動元件的國巨、特斯拉線束供應商貿聯-KY，當晶片缺貨緩解之後，整體營收獲利亦將出現大幅成長。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

點序（6485）表現最佳，母公司金士頓加持下，營運看俏，股價經洗盤後3日尾盤急拉，配合籌碼及技術面相對有利下，預期後市仍有續漲機會。

安國（8054）表現最差，雖上周股價創高後，連二日下殺拉回，惟3日收紅，預期後市仍有望續攻。

盤勢預測：

台股3日開高收紅，終場上漲11.27點，漲幅0.07％，收在15,771.32點；櫃買指數亦同步上漲0.24點，漲幅0.13％，收在183.69點；三大法人進出方面，外轉賣4.71億元，投信轉賣0.07億元，自營商轉買3.82億元，惟外資法人於台指期轉賣2,888口多單，累計淨空單部位為21,742口，心態呈現謹慎保守。

受農曆年封關長假效應影響，加上累積漲幅已大，大盤有意持續攻高，則適度震盪換手洗盤整理將有其必要。不過，震盪的目的是為洗盤、清洗浮額，為了未來可以走得更健康、更長久，與空頭回跌的走勢截然不同。

展望後市，加權指數短線仍將持續於「萬五」至「萬六」區間附近震盪盤整，且即便農曆年後因某些利空衝擊而摜破「萬五」關卡，投資人也不必過度擔憂，因在季線持續震盪走揚下，下檔空間有限。在長多格局下，股市若有拉回，反而是逢低撿便宜的大好機會。而就長線觀察，台股後市仍維持不悲觀、不看淡。

選股方面，多方主軸仍不外乎存在台積電大聯盟、電動車、鴻家軍、遠距商機、太陽能、風電及貨櫃運輸等，投資人僅需多加留意買賣點的拿捏。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

華興（6164）表現最佳，股價3日出量反彈，持續補量上攻有望從底部反轉。

雷虎（8033）表現最差，跌破元月29跳空缺口，建議先行出場，待收復20元關卡價後才有望重啟漲勢。

盤勢預測：

加權指數封關前持續量縮整理，以價量結構來看，15,700點上下存有最大量套牢賣壓，近日若可有效消化，年後將有更高機率開高上漲。距離封關僅剩2個交易日，多數法人資金都已開始離場，投資人可降低操作頻率；抱股過年也需考量年節期間風險，建議朝向低基期且具有高殖利率保護的個股，確保底部會有承接買盤。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

點序（6485）表現最佳，12月營收創近2年單月新高，轉機題材持續發酵，惟短線衝高可先獲利調節。

雷虎（8033）表現最差，公司持續擴大營運布局，無人機、無菌包材、醫療牙鑽機、飲料瓶蓋等四箭齊發，股價經整理後有望再攻。

盤勢預測：

台股3日小漲11點，成交值為2,757億元，只要2日15,429～15,546點向上跳空缺口未填補前，反彈行情將延續，櫃買指數也在回測季線178點後開始反彈，3日高點恰好反彈至月線185點。

指標股聯發科及友達3日股價續強，作為多頭氣勢指標，若聯發科及友達持續攻高，則反彈氣勢較強；反之則在月線附近震盪整理。另外車用連接器廠信邦創高，但IC設計強勢股力旺及晶心科則衝高殺低，整理呈現反彈架構，資金可望由跌深股轉回領先突破族群，如宏碁、安力-KY、車王電、亞泰、信邦等。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）