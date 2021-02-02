高階半導體需求強勁 台積電沿月線走高

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，高階半導體需求強勁，股價沿月線走高，趨勢不變。

貿聯-KY（3665）表現最差，前高壓力仍在，惟月線為股價提供支撐，量縮回檔下，多方趨勢不變。

盤勢預測 ：

台股再度憑藉台積電（2330）的帶領下，大漲近349.96點，護國神山展現保衛台灣的力量，也保護了台股萬五價位不墜。台積電帶動一種「磁吸效應」，外資為買進台積電，必須來台灣市場交易，也帶動台股資金動能向上推進，這樣的趨勢可望於年後更加熱絡，屆時中小型標的將成為台積電之後的主流方向。

全球於2020年歷經新冠疫情後，並未出現金融風暴，可見投資銀行已從2008年金融海嘯當中記取教訓，也因沒有金融風險，股市只有漲多問題。不過，多頭市場總是會有修正時刻，修正完畢後，自然會回歸應有方向。

選股方面，個股間仍以輪動與輪漲模式為主，投資人需選擇具備成長力道之族群，且買在短線量縮整理之時，而台股中產業成長力道強勁的，包括半導體與車用電子。其中，車用市場中可留意晶片電阻，隨全球最大的電阻製造商日本村田陸續將產能移向車用，原先的消費性電子市場出現產能短缺，台廠可望補上日本所空下的缺口，被動元件市場近期供需吃緊，價格有望上調，而當漲價一旦成立，亦將帶動市場氣氛轉為樂觀。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

元大道瓊白銀（00738U）表現最佳，帶量跳空開高後稍作高檔整理，後市持續看好，建議投資人少量分批進場。

雷虎（8033）表現最差，短線急漲後，高檔出現獲利了結賣壓，後續觀察能否盡速收復跳空缺口21元，否則建議先出場。

盤勢預測：

加權指數連2日反彈逾600點，一舉站回月均線，但漲勢多集中在台積電、聯電、聯發科、日月光等大型權值股身上，顯見年前的買盤較偏向資金停泊。預計本周下半旬大盤會在大量套牢區15,700點上下震盪，並消化前方賣壓，年後將更有機會向上開高。

儘管資金行情延續，但對法人而言，年前與年後的操作需求不同，因此不見得強勢族群會相同，建議投資人如要抱股過年，還是要以低基期且具有實質營收的績優股為主。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

點序（6485）表現最佳，母公司金士頓加持下，營運看俏，股價經洗盤後，盤中一度亮燈漲停，在多頭趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變，預期後市仍有續漲機會。

安國（8054）表現最差，雖然上周創新高後，股價連二日下殺拉回，惟在內外資法人偏多心態不變下，預期後市仍有望上漲。

盤勢預測：

台股2日開高走高，終場上漲349.96點，漲幅2.27％，收在15,760.05點；櫃買指數亦同步揚升3.06點，漲幅1.7％，收在183.45點；三大法人進出方面，外資續買94.92億元，投信轉買7.86億元，自營商轉賣2.82億元，惟外資法人於台指期轉買769口多單，累計淨空單部位為18,855口，心態呈現謹慎保守。

隨台股封關倒數，雖1月29日加權指數連袂下殺、跌破月線位置區，就在市場絕大部分人轉為悲觀之際，大盤本周立即大漲上來，1、2兩日合計大漲620點。這就是股市奧妙之處，當全市場的人都一面倒的時候，行情往往就不會照著市場想法而行。

展望後市，雖台股仍將持續於「萬五」至「萬六」區間持續盤整，惟受惠新興科技應用及遠距商機熱度延續、傳產貨品需求回溫，及2020年台灣全年經濟成長率概估值繳出2.98％亮眼成績，上修0.44％，創下三年來新高。因此，在實質經濟面有力支撐、資金熱錢效應持續延燒下，台股2021年行情仍不看淡。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

點序（6485）表現最佳，去年12月營收創近2年單月新高，轉機題材持續發酵下，後市有望續攻。

安國（8054）表現最差，12月營收年增28.93％，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股2日由台積電領頭反彈349點，回補元月28日空方缺口，並留下15,429～15,546點向上跳空缺口。盤面上陽明、長榮等股價經整理過的族群同步走揚外，聯發科及友達則被視為多頭反彈氣勢指標，若2檔個股持續攻高，則反彈氣勢較強；反之則在月線附近震盪整理。

目前操作切勿追漲殺跌，由跌深股先彈一波後，有機會再交棒給宏碁、加百裕等領先強勢股，投資人掌握此輪動脈動即可。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）