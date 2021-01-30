陳學進︱建錩鋼價報價上漲 耀登三業務成長強

台股上周恐慌性賣壓大舉出籠，倫元投顧分析師陳學進指出，台股大盤目前月線、季線、半年線及年線等中長期均線皆持續走揚，加上外資法人於台指期反手回補多單，可望為台股下檔提供支撐。本周投資組合前兩大為建錩（5014）、耀登（3138），再選入點序（6485）、安國（8054）與家登（3680）。



外資法人近期調節動作不斷，加上台股漲幅已大，確實是有震盪整理之必要，且適當的洗盤可清洗浮額，使未來行情走得更健康、更長久，與空頭的回跌情況是截然不同的。



就線型架構觀察，不論是月線、季線、半年線及年線等中長期均線，仍持續震盪走揚，代表中長期趨勢上看。此外，儘管恐慌性賣壓大舉出籠，外資法人卻於台指期反手回補9,200多口多單，預期下檔於「萬五」關卡附近可望有撐，大盤止穩反彈可期，整體而言在封關前可樂觀期待。



再以中長期角度而言，雖目前全球疫情仍嚴峻，導致服務業景氣萎縮，但遠距商機崛起，帶動PC、NB及雲端相關需求持續增溫，加上5G手機換機潮、電動車與車用電子拉貨啟動，相關零組件缺貨漲價題材持續延燒。此外，美國經濟成長率亦由去年-3.5％大舉成長至5.1％，高盛證券更不排除有上看6.6％的機會。加上熱錢效應持續，因此，台股短線仍需續作整理，惟就中長期而言，仍不排除還有再戰「萬八」的機會。選股方面，部分產業前景看佳、公司營運具轉題材、法人及大戶加持之個股，往往在封關前有持續表現空間。