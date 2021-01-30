楊基政︱安力PS5銷售亮眼 加百裕今年獲利續旺

台股上周在外資倒貨下，出現較大幅度回檔，周跌幅達1.8％，以15,138點作收，啟發投顧分析師楊基政指出，長假效應與疫情因素增添短期變數，大盤順勢修正與年線及季線正乖離過大問題，預期台股本周將維持在月線附近震盪整理；本周投資組合前兩大為安力-KY（5223）、加百裕（3323），再選入雷虎（8033）、點序（6485）、安國（8054）與聯德控股-KY（4912）。



台股上周受國際股市漲多壓回影響，類股輪動加速且波段漲多的族群及個股出現獲利回吐賣壓，加權指數回測月均線後出現較大震盪，櫃買指數亦在失守月線185.7點後出現走弱跡象。



結構上由11月初至元月21日的漲勢攻擊盤轉為區間整理盤，所幸季線因扣抵10月底低指數區，呈高角度上揚，為下方形成強力屏障。預計台股農曆年前可望於月線附近震盪整理，以技術面角度，包括元月28日留下的向下跳空缺空15,557～15,642點是否回補、領先突破元月21日高點16,238點的強勢族群漲勢能否連續、元月18日低點15,320點頸線位置能否守穩、外資何時開始轉賣為買皆為近期重要觀察指標。



類股方面，權值股進入整理，不占指數的個股單兵點放，如安國、安力-KY、聯德、公準等具業績與轉機題材的個股，族群中又以二線光學廠與車用族群為主，包括先進光、聯一光、揚明光、同致、車王電，然權值股領軍上攻才是多方再次發動攻擊的訊號，因此穩定軍心的關鍵仍在台積電、聯發科與鴻海身上。