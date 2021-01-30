鐘崑禎︱凡甲電動車商機夯 元大道瓊白銀工業白銀價揚

台股上周重挫5.5％，收在15,138點，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，節前調節賣壓與美股回檔雙重壓力在上，預期本周買盤相對清淡，投資人可利用春節封關最後一周進行汰弱留強；本周投資組合前兩大為凡甲（3526）、元大道瓊白銀（00738U），再選入中興電（1513）、雷虎（8033）與華興（6164）。



台股年前大幅震盪，把1月幾乎一半以上的漲點回吐，主因在於美國聯準會（Fed）釋出實質經濟正在放緩的消息，造成美股高檔出現獲利賣壓，加上距離封關僅剩五個交易日，法人、丙種資金開始做年前結帳，拖累台股同步出現高檔修正。



然而大盤在封關前急跌880點也並非壞事，畢竟時空背景與2020年農曆春年太相似，投資人多少都有去年台股開紅盤就跳空大跌的陰影，但換個角度，賣壓提前出籠也代表年後開高機會居大，且就算遇系統性風險，再跌空間相對有限。



總經方面，Fed宣布維持低利率與當前購債規模，基本上寬鬆政策（QE）至少延續到上半年才會開始放緩，因此資金行情依舊看好。



以資金面觀察，美元指數持續弱勢且新台幣也未出現貶值，顯示資金尚未撤離，只是在年前因風險考量，低接買盤較為清淡，預計年後將會重新起漲，投資人可以檢視手中持股，如有像台積電擴廠受惠股、電動車相關個股等全年長線題材，不用急著在指數跌破月線時去殺低；空手的投資人也可以利用這種非理性的殺盤去找低接買點。