洪任浚︱台積電產能Q2開出 國巨報價喊漲

台股大盤單周重挫逾880點，運達投顧分析師洪任浚指出，當市場陷入恐慌時，將有部分標的遭錯殺，建議投資人應趁機逢低布局。本周投資組合前兩大為台積電（2330）、國巨（2327），再選入閎康（3587）、貿聯-KY（3665）與僑威（3078）。



台股攻上萬六高點後，調節性賣壓隨之出籠，大盤單周重挫880點，跌破月線支撐。其中，大型權值股修正幅度大，台積電跌破600元的整數關卡，大盤乖離率也從6％修正到-2％。市場陷入過度恐慌，使部分標的遭錯殺，因此在年假前夕，反而要逢低布局，等待外資買盤回流時，自然有資金可幫忙抬轎。加權指數下跌不可怕，投資人應克服心理的貪婪與恐懼，才能取得長期穩健報酬。



台積電上周受利空襲擊，不過，變化的只是股價，競爭力依舊不變，此時股價下跌，反而提供了長線投資者絕佳的介入機會。此外，晶圓代工產能擴充並非易事，全球能夠拿出大量資本支出擴張先進製程的，也僅有台積電與三星這兩家龍頭。



需求方面，晶片成長除了5G、高速運算（HPC）外，還加上車用電子產業，台積電南科五奈米廠年內將完工，預計會再增加100萬片12吋產能。在需求不變下，營收獲利可望持續成長，以2021年的EPS 25元計算，本益比已壓低至23倍，股價向下空間有限、成長空間無限。



選股方面，大盤已來到極度恐慌位置，要評估個股的好壞，就看成交量的表現。