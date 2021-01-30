第12洞│台股封關倒數 達人拚最終戰

距離農曆年封關僅餘五個交易日，卻使台股封關前逢高獲利了結賣壓大舉出籠，加上外資累計上周賣超金額衝上1,223.9億元，攀升至歷史第四高。權王台積電（2330）失守600元，台股亦單周大跌880.72點，周線苦吞黑K，終結周K連12紅之傲人紀錄。法人指出，目前台股市場交投氣氛降溫，短線須先力求持穩。



運達投顧分析師洪任浚本周持股維持五檔，投組中選入護國神山台積電、被動元件國巨、半導體檢測大廠閎康、電動車概念股貿聯-KY及電源供應器廠僑威；整體持股比率降至99.8％，當中除重壓41.4％台積電外，其餘四檔則落在9～18％。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組維持五檔，且全數大換血，選入連接器廠凡甲、元大道瓊白銀、綠能源概念股中興電、無線電遙控模型雷虎及LED廠華興；整體持股比率降低至99.1％，其中，投組中比重最重為凡甲，占比達34.8％，其餘四檔則各占20.6％、19.2％、14.2％及10.4％。



啟發投顧分析師楊基政本周投組新增為六檔，選入散熱模組零件供應商安力-KY、筆電鋰電池廠加百裕、無線電遙控模型雷虎、IC設計股點序及安國、電子零組件聯德控股-KY；整體持股比率提升至98.1％，除聯德控股-KY占比4.2％為最低外，其餘五檔則平均分布於15～23％間。



倫元投顧分析師陳學進本周投組維持五檔，且投組全數翻新，選入不鏽鋼廠建錩、天線元件及測試廠耀登、IC設計股點序及安國、及台積電供應商家登；整體持股比率降至99.9％，投組中前兩大為建錩、耀登，占比分別為24.0％、20.2％，點序、安國及家登比率則落在17～20％



逐洞賽第11洞競賽結果公布，台股上周走勢疲軟，尤其先前股價強勢的護國神山台積電更顯「積」弱不振，大型權值股雙腿一軟，拖累大盤重挫，達人績效亦受波及。洪任浚以0.78％的唯一正報酬摘冠，鐘崑禎、楊基政分別以-1.52％及-4.57％，緊隨在後；陳學進則以-6.84％位居第四名。



台股於農曆年封關前夕撐受強大賣壓，出現日K連五黑，單周大跌逾800點。不過，電動車、NB相關族群表現相對強勢，此外，在面板雙虎傳出將於春節期間全產能滿載下，面板股價亦崛起。四位達人第十一洞結果出爐，由洪任浚摘下一冠，目前擁有兩洞冠軍。鐘崑禎、楊基政、陳學進各擁三洞冠軍，並列第一。展望本周，本循環逐洞賽將與台股同步封關，最終一洞冠軍席次成奪冠門票，四位達人以全新投組積極備戰。