燁興跌深反彈 9元成關鍵價位

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

燁興（2007）表現最佳，股價25日跌深反彈，後續若能站穩9元之上，將從原本的反彈格局進一步變為多空反轉。

京元電（2449）表現最差，股價創高後稍做整理，消化前高賣壓，多頭格局尚未瓦解。

盤勢預測 ：

加權指數25日小幅下跌，但資金持續轉往基期偏低的中小型股，帶動櫃買指數表現相對強勢。整體盤面凌亂，25日強勢族群皆是「前兩周強勢族群中的弱勢股」，譬如騰輝電子、大銀微系統、十銓、欣銓、臻鼎-KY等，由此可見在年前風險考量下，資金開始轉移到風險較低的低基期補漲股。

展望本周，預計法人、丙種資金將開始大幅調節手中持股，建議投資人應避開漲多的中小型股，並分批布局跌深績優股。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

車王電（1533）表現最佳，電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強，股價經量縮整理後，籌碼相對穩定。

億豐（8464）表現最差，受台積電影響，高價股表現弱勢，22日低點為主要支撐，若不跌破則向上趨勢不變。

盤勢預測：

大盤受台積電（2330）連續回檔影響，加權指數盤中一度重挫247點，尾盤在鋼鐵、航運、塑化拉抬下，僅小跌72.49點。不過，若扣除台積電跌幅，台股應以小漲作收，櫃買市場的中小型股上漲家數亦多於下跌家數，可見台股呈現「回指數，漲個股」的走勢。因此，對於台股的後市無須過度悲觀，即使有疫情擴大的利空影響，亦不會導致股市出現系統性風險，選對標的、買在回測時，股價下修空間將相對有限。台灣憑藉過去的3C產品熱賣，成為全球首屈一指的科技王國，然而，在大陸搶市下，毛利與獲利已大不如前，台灣未來要找到利基市場作為切入。其中，車用電子就是未來台灣成長的「第四個C」，全球的汽車從過去的機械原理，逐漸加入電子系統運作，不論是歐美的高級車輛或是日本的平價車款，在電子系統的使用量都大幅度成長，早年轉型切入的業者亦陸續進入收割階段。

選股方面，凡甲積極切入車用產品市場，不僅打入特斯拉供應鏈，更開發出可折彎式高速線材切入伺服器領域，吸引強茂的布局收購。強茂以每股105元收購凡甲兩成股權，顯示凡甲在車用與伺服器的布局策略已見效應，而目前股價仍處相對低估位置。

此外，電動巴士亦是未來成長的機會點，車王電轉投資的華德動能，陸續交付電動巴士予欣欣客運、淡水客運、指南客運等業者，所開發的充電機與充電智慧管理系統，亦獲得欣欣客運採用，並將於三月底前建置示範充電場，營收、獲利成長動能可觀。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，股價經整理後重啟攻勢，2021年缺櫃問題難解，轉機題材持續發酵下，後市有機會續攻。

長榮（2603）表現最差，外資轉賣為買，整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台積電25日進入休息，換由中小型股表現，盤面上天鈺、南電、偉詮電、敦泰、雍智科等漲多股出現獲利了結賣壓，操作上不宜追高殺低外，波段漲幅較大族群可逢高先行出場，待中期均線正乖離過大修正完畢後，可朝12月營收佳且漲幅未過大的個股作選股考量，包括瑞儀、禾聯碩、公準等。

類股方面，因疫情再度加劇，懷特、毛寶、圓剛、逸達、健喬等防疫股出現跌深反彈，投資人搶反彈過程宜採停損停利的紀律操作。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

家登（3680）表現最佳，獨家掌握極紫外光光罩盒大商機，今年出貨倍增可期，配合趨勢走多向上、法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有續漲機會可期。

M31（6643）表現最差，5G、AI及去美化商機加持，帶動專案訂單成長、營運看俏，雖股價25日出現拉回洗盤走勢，惟在趨勢走多、法人大戶偏多心態下，後市仍有上漲機會。

盤勢預測：

台股25日開低下殺拉回，終場下跌72.49點作收，跌幅0.45％，收在15,946.54點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.23點，漲幅0.12％，收在188.03點；三大法人進出方面，外資續賣209.76億元，投信續買41.46億元，自營商續買13.86億元，惟外資法人於台指期賣超1,572口多單，累計淨空單部位為29,123口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股市目前受兩大利空侵擾，第一，英特爾（intel）新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，至2023年前大部份晶片仍將自行生產，外資法人反手調節台積電，造成其股價下殺拉回，連帶加權指數連二日下挫，跌破「萬六」關卡。不過，在資金蹺蹺板效應下，櫃買指數卻不跌反漲。

第二，部立桃園醫院群聚感染效應，擴大居家隔離人數至5千人，使市場投資人不安。不過，也因疫情持續延燒，使防疫概念股恆大、康那香、美德醫療-DR、毛寶，及遠距商機的圓剛、圓展、聰泰、廣寰科等，上演反彈走勢。

台股目前累計漲幅已大，加權指數於短線確實有震盪整理之必要，因此，部分漲多股紛紛重挫下殺。惟在長多架構不變下，震盪的目的為清洗浮額、降低成本。在經濟、產業、資金及籌碼面均相對有利下，台股後市行情仍不看淡。

選股方面，雖防疫概念股短線上可望有作價反彈機會，惟預計多方主軸仍將圍繞於台積電大聯盟、鴻家軍、5G、電動車、遠距商機及綠能等概念股，投資人可維持「低接不追高」操作策略不變。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）