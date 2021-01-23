陳學進︱M31專案訂單成長 宏捷科PA需求爆發

護國神山台積電（2330）受消息面利空衝擊，早盤一度跌破「萬六」大關，倫元投顧分析師陳學進指出，在資金熱錢效應延燒、市場多方人氣匯集及多頭格局下，由多檔個股接掌兵符，顯見多頭架構仍未改變。本周投資組合前兩大為M31（6643）、宏捷科（8086），再選入家登（3680）、鴻準（2354）與超豐（2441）。



台股22日加權指數，受護國神山台積電消息面利空衝擊，股價重挫壓抑下，使早盤大盤一度跌破「萬六」關卡，不過，隨即在資金熱錢效應延燒、市場多方人氣匯集及多頭格局下，加權指數跌幅收斂。



不僅晶圓代工二哥聯電、組裝代工廠龍頭鴻海等，持續穩步盤堅，力旺、晶心科、M31、世芯-KY、智原、創意、愛普、致新、晶宏、聯詠、環球晶、中美晶、宏捷科、全新、耀登、欣興、南電、雍智科技、家登、旺矽、祥碩、同致、貿聯-KY、美利達等，均表現強勢。此外，航運股長榮、陽明亦紛紛出現強勁反彈，顯見市場人氣尚在，在長多架構及資金熱錢效應未改變前，逢低偏多操作策略不變。



選股方面，除台積電法說會報喜，更大舉擴增資本支出外，遠距商機崛起亦帶動PC、NB及雲端相關需求，鴻家軍全力搶攻車用布局、藍色浪潮來臨及電動車商機啟動，IP矽智財、ASIC設計、矽晶圓、被動元件、PA功率放大器、驅動IC設計、類比IC、面板暨零組件、Type-C、工具機、封測及綠能產業，仍將持續擔綱多頭輪動輪漲主軸。