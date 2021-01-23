鐘崑禎︱威致二利多加持 松翰測溫需求續熱

台股上周在台積電等權值股拉抬下，成功創下16,238點新高，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，盤面資金排擠效應加上節前的獲利了結賣壓，中小型股上周走勢相對疲弱，然本周台積電若進入修正，狀況則有機會出現扭轉；本周投資組合前兩大為威致（2028）、松翰（5471），再選入京元電子（2449）、大銀微系統（4576）與燁興（2007）。



加權指數上周大漲402點，但扣除掉台積電卻是小跌5點，所有漲點落在台積電的身上，導致資金難以轉移，加上節前的獲利了結賣壓，造成指數大漲、中小型股走勢疲弱的情況。



然而整體資金行情還未結束，主要美國總統拜登與民主黨團隊完全執政下，14日公布的1.9兆美元財政刺激法案料在上任初期就會通過，新政策也會直接導致美國財政赤字再度擴大，確立美元在短時間內將持續走弱，熱錢持續湧入新興市場，台股可望因而受惠。



近期的強勢族群皆是具有全年展望的題材股，像是鴻海與吉利集團結盟，帶出整體電動車的熱度；台積電增加資本支出，鼓舞整體周邊設備廠，預期資金會不斷在這類長線題材中輪動。反觀前陣子熱門的貨櫃航運類股，缺貨問題、報價上調均是市場眾所皆知的利多，短線較難吸引法人加碼進場，在場上的都是偏向當沖、短線操作的投機客，這類短線題材所帶出來的強漲股，建議不要貿然接刀，選股則留意電動車、半導體、封測等長線題材中，漲勢較為落後的股票