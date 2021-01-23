洪任浚︱凡甲特斯拉帶旺 旺矽探針卡訂單熱

台積電（2330）股價22日回測月線，運達投顧分析師洪任浚指出，大盤回檔並非壞事，資金將可望自權值股轉入中小型成長股，建議投資人布局具「破壞性創新」之個股。本周投資組合前兩大為凡甲（3526）、旺矽（6223），再選入車王電（1533）、億豐（8464）與國泰臺灣加權反1（00664R）。



晶片製造商英特爾（Intel）預告，將維持發展自有生產技術的能力，導致台積電股價22日回檔，反而使原先力拱台積電的資金，轉而布局櫃買中小型標的。台股櫃買指數22日大漲1.94％，突破月線反壓、逆轉弱勢格局，股市維持健康輪動格局，個股表現可望優於大盤。



台股高檔震盪，投資人在選股、選時方面必須並重。台積電大漲帶動大盤來到萬六之上，台積電股價如飆股般噴出，主因技術能力出現「破壞性創新」，手握全球唯一3奈米技術，當未來高速運算（HPC）及車用電子，均須使用其晶片時，股價自然反映其價值。



車用市場是繼智慧型手機後，最大的一塊破壞性創新。美國電動車大廠特斯拉預計年底將推出L5等級自駕車系統，並採用訂閱方式打破賣車的一次性收入模式，台股供應鏈可望迎來爆發性成長。



凡甲切入寧德時代供應鏈，間接提供特斯拉連接器，在伺服器訂單回流、大陸特斯拉大幅降價帶動銷量成長下，今年業績有望持續暢旺；車王電積極開發智能儲能業務，轉投資之華德動能，電動巴士獲得客運業者採用，成長力道強勁。