楊基政︱和樁上月營收成長 映興二產品接單旺

台股上周最高來到16,238點，周漲幅高達2.58％，以16,019點作收，啟發投顧分析師楊基政指出，只要月線尚未失守，且盤面人氣仍在，偏多操作格局就無須改變，操作上採短波操作，並待回測量縮不跌的買點出現；本周投資組合前兩大為和椿（6215）、映興（3597），再選入昇佳電子（6732）、長榮（2603）與陽明（2609）。



台股由台積電、聯電等電子權值股展開一波攻勢，配合聯發科、聯詠、瑞昱等台灣50成分股輪攻將加權指數推升至16,000點以上。



隨著大盤攻抵萬六，短線上許多個股已急漲一波，難免有月、季及年線正乖離過大，以及獲利了結賣壓出籠的疑慮，漲幅較大族群因此開始震盪，但只要中期均線未失守前，呈類股輪動，月線則可視為中線多空觀察點。



此波大盤漲勢分成二波攻擊，由2020年11月2日12,480點至12月9日14,427點，上漲1,947點，再由12月23日14,134點急攻至16,238點，上漲2,104點，波段漲幅過大的個股可待回測量縮不跌的買點出現。



另外，選股上以2020年12月營收創新高的171家公司及2021年展望佳的族群為主，配合波段漲幅尚未過大者為首選，包括雍智科、致新、聯詠、力旺、M31、致茂、公準、南電、宏捷科等均具短線題材；人氣指標中小型股則以愛普、世芯-KY、立積、家登為指標，股價後續若能續強，則有利人氣匯集。