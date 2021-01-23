第11洞│台股站穩萬六 達人精選強棒

台股上周權值股化身大飆股，除台積電（2330）單周大漲7.99％外，鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）亦勁揚，強力助攻大盤站穩「萬六」；惟中小型個股表現相對平淡，四位達人績效淪陷。不過，距離農曆年長假僅餘十個交易日，據過去十年資料統計，台股此期間上漲機率高達到八成，加上美國總統拜登上任後，綠能、基建題材可望再度發威，台股多頭氣焰未滅。



運達投顧分析師洪任浚本周持股維持五檔，再以電子、傳產兼備的選股邏輯，新選入探針卡大廠旺矽、電動車概念股車王電及全球窗簾大王億豐；整體持股比率為100％，投組前三大為凡甲、旺矽及車王電，占比皆逾兩成，而其餘兩檔分別為19.1％及17.9％。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組維持五檔，鎖定威致、燁興兩檔鋼鐵股，及微控制器（MCU）廠松翰、股價上周表現凌厲的半導體族群京元電子與大銀微系統；整體持股比率維持100％，其中，投組前兩大為威致、松翰，占比分別為21％、20.3％，京元電子、大銀微系統、燁興，則平均分布於19～20％間。



啟發投顧分析師楊基政本周投組中，再新選入自動化機械設備和椿、連接器及線束廠映興，此外，更選入日前股價經整理，出現轉強訊號的兩檔「航海王」長榮、陽明；整體持股比率再降至96.7％，投組中首重和椿及映興，占比分別為26.1％、23.7％，其餘三檔則全數介於15～16％之間。



倫元投顧分析師陳學進本周投組維持五檔，所選標的全數翻新，選入高價IC設計股M31、砷化鎵晶圓代工廠宏捷科、EUV光罩盒供應商家登、機殼大廠鴻準及封測股超豐；整體持股比率提升至100％，投組中M31占23.3％為最重，宏捷科、家登亦有逾兩成的占比，同為21.6％，其餘兩檔鴻準、超豐則落在14～19％。



逐洞賽第十洞競賽結果公布，台股上周由同樣由權王台積電、鴻海兩大權值猛將領軍，雖22日台積電股價休息之際，中小型個股重掌兵符，惟單周仍有「拉大股出小股」情況，四位達人績效全盤皆墨。其中，楊基政以-3.04％的報酬率領先奪冠，而洪任浚、鐘崑禎及陳學進則分別以-5.29％、-6.51％、-8.62％，位居第二至四名。



護國神山台積電本周變身飆股，引領台股創高，惟四位達人績效相對平淡，僅凡甲、昇佳電子兩檔個股繳出正報酬。

四位達人第十洞結果出爐，楊基政暌違七周再度摘冠，目前坐擁三洞冠軍，與鐘崑禎、陳學進並列第一，洪任浚則亦有一洞冠軍。