台股雖創高 4達人全盤皆墨 偉詮電慘兮兮

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

日揚（6208）表現最佳，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

偉詮電（2436）表現最差，股價短線漲多後，融資不減反增，籌碼轉趨混亂，應適時調節換股操作。

盤勢預測 ：

台股加權指數在台積電（2330）衝刺下，大漲347點，再創新高。不過，櫃買市場表現仍相對弱勢，中小型類股調節賣壓仍大，投資人在選股方面必須謹慎，避免追價風險。此外，部分產業成長力道趨緩、融資持續增加的族群，股價一旦跌破支撐，則需要快速減碼。

台積電法說會預告，5G、高效能運算（HPC）趨勢仍將持續成長，車用電子亦復甦，全球車廠因車用晶片缺料關係，產線近乎停擺，反映台灣電子產業，已過去的3C產品衍生出4C產業，預估未來五年內台灣將成為全球重要車用電子製造基地。

過去台灣在整車製造上，與日本廠商合作多年，也導入日本的精實化生產模式，汽車生產製造能力已相當成熟。不過，美國電動車大廠特斯拉的成功，改變全球汽車樣貌，從過去的汽油車轉向電動車，其部分重要零組件亦由台灣製造。

選股方面預計於今年年底特斯拉將發表無人駕駛汽車，對特斯拉供應商而言，將是重大利多。凡甲已轉型切入車用電池管理系統，交貨予特斯拉大陸供應商寧德時代，隨大陸電動車市場回溫，營收、獲利同步提升，股價位階仍偏低，投資人可布局。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

晶技（3042）表現最佳，股價於高檔持續橫盤整理，在85元上下進行賣壓消化。

偉詮電（2436）表現最差，高檔橫盤整理後無法有效消化賣壓，跌破區間盤整，短線建議先行出場。

盤勢預測：

加權指數21日大漲347點，再度站上16,000點關卡，但扣除台積電大盤僅上漲118點，加上聯發科狂飆7％，顯見大盤漲勢集中大型權值股，中小型股相對疲弱，但現階段新台幣續強，資金行情延續下，只要台積電開始震盪盤整，資金就有機會逐漸轉向中小型股，因此現階段建議投資人不需要急著去追價。

個股方面，聯發科主要受惠採用台積電6奈米生產的新年首款旗艦產品「天璣 1200」順利推出，多家手機大廠宣布導入。聯發科在與台積電建立長期合作關係的優勢下，未來市占率有望大幅超越高通的「驍龍系列晶片」。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

商丞（8277）表現最佳，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

映興（3597）表現最差，受惠電動自行車及摩托車的防水連接器題材，營運增溫，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台積電、聯發科等台灣50成份股21日領軍衝高，後續中小型指標股世芯、愛普、立積及家登是否續強將影響台股人氣。操作上不宜追高殺低外，波段漲幅較大族群可利用拉高先行出場，包括天鈺、偉詮電、敦泰等。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

群創（3481）表現最佳，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，雖股價短線受10日線的壓抑而震盪，不過，在季線強力支撐、基本面持續看好下，震盪換手整理後，預期後市仍有續漲機會。

環科（2413）表現最差，毫米波雷達產品將擴大運用於「兩輪」的機車及自行車市場，雖短線股價跌破10日線及月線後轉弱，短線震盪難免，惟下檔季線可望扮演支撐角色，短期作價反彈可期。

盤勢預測：

台股21日開平走高，再創新高，終場上漲347.59點，漲幅2.2％，收在16,153.77點；櫃買指數亦同步上漲1.25點，漲幅0.68％，收在184.23點；三大法人進出方面，外資轉買20.8億元，投信轉賣7.72億元，自營商轉買20.3億元，惟外資法人於台指期賣超2,668口多單，累計淨空單部位為20,581口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股20日拉回，眾多中小型股殺聲隆隆，不過，台灣去年經濟表現亮眼，行政院主計處預估去年國內生產總值（GDP）為2.54％，預估今年將上看3.83％；至於美國，則受惠美國聯準會（Fed）寬鬆政策持續，未來將有更多刺激經濟方案出爐。

就產業面而言，受惠遠距商機崛起，PC、NB及雲端相關需求持續增溫，加上5G手機換機潮、電動車與車用電子拉貨啟動，在市場強勁需求驅動下，晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、驅動IC、陶瓷電路板、CMOS、Mini LED及面板等，紛紛掀起缺貨漲價效應。

而觀察資金面，美國總統拜登提出高達1.9兆美元的刺激方案後，財長葉倫也表示，新一輪紓困計畫必須「大刀闊斧」，未來將實施更多刺激計畫。顯見「救經濟」基調仍不變，多頭行情、長多架構仍在。

選股方面，台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、遠距商機、AI、5G及NB等概念股，以及藍色浪潮下的綠能產業，仍為多方聚焦主軸，預期股價經適度換手整理後，未來仍有大漲行情可期。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）