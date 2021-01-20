受惠台積電資本支出增 日揚獲利估成長

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

日揚（6208）表現最佳，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

偉詮電（2436）表現最差，股價短線漲多後，融資不減反增，籌碼轉趨混亂，應適時的調節換股操作。

盤勢預測 ：

台股20日為台指期結算日，大盤高低點震幅高達259點，權王台積電（2330）持續改寫新高價位，提供加權指數下檔支撐。然而，個股間已出現逢高調節賣壓，大盤與個股不同調，為目前台股最大問題。此外，大盤融資餘額已達1,980億元，若出現兩日的重挫，恐將引發融資斷頭賣壓出籠，籌碼面亦須留意，避免陷入追價風險。

新冠本土疫情有擴散疑慮，引發投資人恐慌，除調節個股外，亦追買防疫相關族群，帶動20日的罩股恆大、康那香雙雙亮燈漲停。不過，防疫產品供需已達平衡，產業面成長性趨緩，加上三月台灣可以取得新冠疫苗，疫情可望得到控制。股價本波上漲僅是受短線消息面激勵，疫情對股市的影響平常心看待即可，回歸到產業本質，方能取得長期穩定報酬。

車用電子則是未來市場主流方向，台積電法說會即預告今年車市將復甦，車用電子需求可望谷底反彈，相關電子零組件亦有爆發性成長契機。此外，自駕車技術亦為未來主軸，電動車大廠特斯拉更預計於今年底前達成完全無人駕駛技術，台廠與特斯拉合作密切，一旦特斯拉率先發表無人駕駛電動車，台灣相關供應鏈將啟動投資熱潮，為繼蘋果之後，下一個令台股振奮的大好機會。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

晶技（3042）表現最佳，股價高檔震盪，有效消化前高賣壓後，後市仍有望再攻。

偉詮電（2436）表現最差，受大盤拖累跌回區間整理平台，後續觀察平台下緣47元守穩才有望重啟攻勢。

盤勢預測：

台積電20日續漲20元，扣除台積電後台股跌幅高達239點，適逢台指期貨結算日，以整體盤面結構來看，台積電獨強、中小型股下跌，並非刻意壓低指數作結算，比較偏向是農曆年的節前賣壓，法人開始將持股獲利出場，並暫時將資金停泊在台積電，畢竟新台幣並未出現轉貶訊號，資金仍停留場中。

雖然中小型股大幅修正，但資金行情尚未結束，主要美國總統拜登14日公布的1.9兆美元刺激法案將會進一步加大美國財政赤字，造成美元疲弱的趨勢在短時間內難以改變，因此才會出現美元反彈、台股修正，但新台幣並未跟貶的情況。後續可留意法人持股比在本周不斷增加的個股，都有機會成為法人抱股過年的標的。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

商丞（8277）表現最佳，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

映興（3597）表現最差，受惠電動自行車及摩托車的防水連接器題材，營運增溫，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

加權指數20日維持在15,320～16,041點區間震盪，櫃買指數微幅破月線184點，騰落指標下滑加上短線出現3日不創新高的止漲訊號，盤面結構轉空，後續能否止跌將是關鍵。盤面上天鈺、驊訊、敦泰等漲多股出現獲利賣壓，20日甚至遭打入跌停板，僅由台積電獨自撐盤，領先突破15日高點的族群將成為未來新主流，後續可望個股表現。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

群創（3481）表現最佳，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，雖然股價20日摜破10日線及月線位置，惟在季線強力支撐及基本面看好下，預期經震盪換手整理，股價仍有續漲機會。

環科（2413）表現最差，毫米波雷達產品將擴大運用於「兩輪」的機車及自行車市場，雖短線股價跌破10日線及月線後轉弱，短線震盪難免，惟下檔季線可望扮演支撐角色，短期作價反彈可期。

盤勢預測：

台股20日開高震盪走低，終場下跌71.19點，跌幅0.45％，收在15,806.16點；櫃買指數亦同步下殺3.47點，跌幅1.86％，收在182.98點；三大法人進出方面，外資轉賣215.46億元，投信續買5.13億元，自營商轉賣57.86億元，惟外資法人於台指期買超2,007口多單，累計淨空單部位為16,717口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股已累積不小漲幅，加上衛生福利部桃園醫院新冠疫情本土案例再增，台股短線震盪在所難免。不過，就經濟、產業、資金及籌碼面觀察，實質經濟仍提供有力支撐，台股後市持續看好。

就產業面而言，晶圓代工龍頭台積電法說會報喜，且在遠距商機崛起下，PC、NB、雲端相關需求續強，加上5G手機換機潮、電動車及車用電子拉貨啟動，包括晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、驅動IC、陶瓷電路板、CMOS、Mini LED及面板等零組件紛紛掀起漲價潮。

觀察資金面，拜登上任後，隨即提出1.9兆美元刺激方案，且美國準財長葉倫亦表示新一輪紓困計畫必須「大刀闊斧」，預期未來幾周或幾月內，將實施更多刺激計畫，熱錢效應仍將持續。

選股方面，則仍以台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、AI、5G及NB等概念股，為多方聚焦主軸。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）