台揚橫盤整理後 籌碼乾淨、漲相佳

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

台揚（2314）表現最佳，股價橫盤整理近一個月後，籌碼相對乾淨，19日順利帶量上攻，後市持續看好。

偉詮電（2436）表現最差，股價無法有效站穩55元關卡價，稍作拉回後，留意近期能否盡速收復54元，否則將進入區間震盪。

盤勢預測 ：

權王台積電19日再創新高，帶動加權指數大漲265點，一舉將15日的長黑收復一半，但整體結構仍未脫離區間整理，加上萬六關卡仍有套牢賣壓尚未消化，建議投資人在現階段不要過度追價，選股則要重視題材的延續性，否則漲多股在年前容易有節前賣壓。

題材方面，首批大陸生產的特斯拉Model Y於18日開始交車，目前訂單預估已超過10萬輛，大陸製Model Y最大優勢在於製程和零組件與Model 3重疊性大，有利生產速度提升及拉高良率，價格也相對親民，有望帶動貿聯、健和興、和大等相關供應鏈業績表現。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

商丞（8277）表現最佳，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

映興（3597）表現最差，受惠電動自行車及摩托車的防水連接器題材，營運增溫，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股19日藉由台積電、聯電穩盤上攻，終場收在15,877點，漲幅1.7％，並未脫離15,320～16,041點震盪區間，成交值為3,196億元。車用族群漲多股開始震盪後，消費IC設計股、低價IC設計股、5G網通廠及領先突破15日高點等族群可望成為盤面新主流，有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

日揚（6208）表現最佳，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

偉詮電（2436）表現最差，股價短線漲多後，融資大增、法人調節，股價進入高檔整理。

盤勢預測：

護國神山再顯神威！憑藉台積電（2330）大漲，台股大盤亦大勁揚265點。加權指數大漲固然可喜，惟投資節奏仍不能輕易改變。台指期即將進行結算，就過往經歷而言，每月大結算往往是趨勢轉折的開始，投資人務必留意潛在風險。

台股目前面臨「外資期貨空單居高不下」、「融資餘額位處高檔」兩大風險，法人若快速清洗籌碼，將造成盤面巨大震盪。而股價漲多族群恐將融資大增、籌碼趨亂，洗盤幅度亦將擴大。加權指數跌破兩日低點後，多頭趨勢亦出現轉折訊號，19日的大漲仍應以短線反彈視之，15日高檔爆量長黑仍是台股最大壓力區，在突破前，均須以謹慎態度因應。

此外，亞洲股市中，南韓股市的高檔爆量黑K區已連續六日無法突破，而陸股的高檔壓力區亦是連續五日挑戰未果，顯示亞股中兩大市場均存在巨大壓力，投資人應留意壓力的蔓延。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

群創（3481）表現最佳，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，籌碼、技術面仍相對有利下，預期後市仍有續漲機會。

環科（2413）表現最差，毫米波雷達產品將擴大運用於「兩輪」的機車及自行車市場，惟股價跌破10日線及月線後轉弱，近期能否再站回均線為關鍵。

盤勢預測：

台股開高震盪走高，終場上漲265.37點，漲幅1.7％，收在15,877.37點；櫃買指數亦同步上漲1點，漲幅0.54％，收在186.45點；三大法人進出方面，外資轉買66.22億元，投信續買8.2億元，自營商轉買26.44億元，惟外資法人於台指期賣超1,997口多單，累計淨空單部位為29,982口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股累積漲幅已大，加上衛生福利部桃園醫院爆出感染，使市場感到不安。不過，儘管近兩日台股盤勢震盪劇烈，只要股市未出現「泡沫化」危機，在多頭架構不變下，有震盪、拉回，才有低接上車機會。

晶圓代工龍頭台積電上周法說會報喜，繼去年每股盈餘大賺近2個股本後，今年在5G與高效能運算應用市場驅動下，中長期營收年成長率將可望調升至10～15％，更提升資本支出至250～280億美元，帶動外資法人連袂調升台積電及聯電評等與目標價。

選股方面，疫情帶動PC、NB及雲端需求持續增溫，加上5G手機換機潮來臨，電動車、車用電子拉貨啟動，晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、陶瓷電路板、面板等相關零組件，紛紛掀起缺貨漲價潮，全球不少大型電腦製造商均已加快出貨速度，顯見整體產業前景仍旺。

選股方面，包括台積電、聯電、立積、聯傑、順德、精英、易華電、鼎元、凌陽、雷虎、立德、普誠、金寶、萬旭、台揚、旺矽等表現強勢。台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、AI、5G及NB概念股仍為多方主軸。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）