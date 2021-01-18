昇銳爆量破前高 留意獲利了結賣壓

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

昇銳（3128）表現最佳，股價18日爆量突破前高，但量能放得太大，後續須留意高檔可能會有獲利了結賣壓，操作上以不過度追高為原則。

台揚（2314）表現最差，持續橫盤震盪整理，高檔賣壓適度消化後，有望再攻前高。

盤勢預測 ：

加權指數18日盤中一度大跌近300點，所幸午盤過後低接買盤陸續進場，收盤僅小跌4點，早盤下殺主因在於過多投資人15日進場追高，造成高檔存有大量套牢賣壓，疫情消息面影響下，才會出現多殺多走勢，但新台幣盤中維持升值態勢，資金行情底下投資人不需要太過擔憂。

台積電設備廠為盤面焦點，因短線過熱造成多數設備廠15日開高走低，反而吸引低接買盤在18日進場，家登、萬潤、精測等個股同步走高，後續仍可特別留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

商丞（8277）表現最佳，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

鈺太（6679）表現最差，12月營收年增48％，漲多後面臨短線震盪，經整理後仍有機會重啟攻勢。

盤勢預測：

台股18日震盪幅度擴大，終場留出一根291點的下影線，成交值為3,146億，反觀櫃買指數回測月線後，由紅翻黑，收在185.45點。盤面除廣宇、健和興等車用族群續強外，包含領先突破15日高點族群、低價IC設計股、171家12月營收創新高公司等，皆有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，蘋果取消附贈「豆腐頭」策略，帶動快充需求提升，USB-PD出貨量增加，營收成長。

日揚（6208）表現最差，為台積電真空設備供應商，股價短線回測月線支撐、量縮回檔，多頭趨勢仍不變。

盤勢預測：

台股受新增本土案例影響，早盤一度重挫300點，然而，台灣新增兩例本土案例，相較於全球每天大增萬人的幅度而言，實在是微乎其微。尤其新冠疫苗已經問世，台灣在三月亦將拿到疫苗，有了疫苗保護，疫情可望緩解，經濟亦將自谷底展開反彈。台股雖突破「萬六」關卡，仍有位階相對偏低之族群值得留意。不過，類股間仍維持著輪動輪漲模式，近期盤面資金轉向電動車、設備等族群，這些個股股價都位於低檔區，且基本面表現良好，股價本益比不高，在買盤布局下，有利股價波段上攻格局。

選股方面，久元MINI LED電視應用起步，帶動設備投資需求升溫，與牧德合作開發之新產品亦進入出貨階段。牧德為全球唯一光學檢測設備供應商，在5G、HPC、汽車板及PCB設備需求高速成長下，新產品可望加快治具更換速度、提升稼動率、降低針傷風險，建立新市場利基。

此外，凡甲近年進行產品組合調整，切入伺服器與車用等高門檻產品；車用方面更切入電池供應商寧德時代，間接打入特斯拉大陸供應鏈。伺服器方面，可折彎高速線（F Cable）薄度、寬度均較競爭者更具優勢。2020年前三季達5.65元，全年有望突破7元新高，反觀股價仍處相對低檔，可逢低布局買點。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，筆電、5G智慧手機等產品陸續採用快充，USB-PD出貨力道提升，配合趨勢在多方、量能增溫、內外資法人心態積極偏多不變，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

環科（2413）表現最差，毫米波雷達產品將擴大運用於「兩輪」的機車及自行車市場，惟股價18日表現不佳，19日能否止穩收紅上漲將是關鍵。

盤勢預測：

台股18日開高震盪小跌，終場下跌4.39點，跌幅0.03％，收在15,612點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.77點，漲幅0.42％，收在185.45點；三大法人進出方面，外資續賣15.51億元，投信轉買0.57億元，自營商續賣1.42億元，惟外資法人於台指期賣超3,131口多單，累計淨空單部位為27,983口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

隨國內醫院群聚感染升溫，市場恐慌情緒蔓延，台股早盤一度重挫近300點。台股累積漲幅已大，故短線上一旦有任何風吹草動，難免引發劇烈震盪，不過，根據巴隆金融周刊（Barron’s）舉行的線上圓桌論壇，專家紛紛預估，2021年美國經濟成長率將高達6％，Durable資本夥伴公司投資長艾倫波傑（Henry Ellenbogen）更指出，若新冠疫苗能有效抑制疫情，自夏季開始，美國經濟將有半年的優異表現。

反觀台灣，經濟復甦訊號尤其明確，不僅行政院主計總處大幅上修去年國內生產總值（GDP）成長率至2.54％，預估今年國內經濟成長率可望上看3.83％。此外，各機構亦上修2021年台灣經濟成長率預估值。經濟可望復甦，加上全球資金效應持續延燒、內外資大戶心態正面偏多不變。就技術面而言，10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線仍維持多頭排列向上。

選股方面，盤面主軸仍圍繞於台積電大聯盟、鴻家軍、AI、5G、NB、車電、綠能產業等，投資人可逢低做多。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）