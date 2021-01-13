倉佑創高後拉回修正 賣壓需時消化

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，創高後再度拉回修正，因12日成交量偏大，需要一點時間進行賣壓消化，若短線站不上30元價位，建議先行獲利了結。

佳邦（6284）表現最差，持續高檔整理，後續只要成交量溫和提高，有望再攻。

盤勢預測 ：

加權指數稍作拉回修正後，13日卻又大漲269點，其實這就是典型的資金行情，大量資金無處可去，就算法人將持股獲利出場、稍作調節，手上的現金部位也不會持有太長時間，才會出現短暫的單日拉回隔日馬上攻高的情況。

儘管整體多頭行情不變，但仍要留意14日台積電法說後，相關供應鏈恐將面臨利多出盡的狀況，甚至可能因此出現開高走低，建議投資人現階段不應過度追高，尤其大盤位階處在相對高點，選股可轉向低基期的落後補漲族群，譬如散熱、光通訊等，否則一昧的追逐漲多強勢股，容易出現急漲過熱後的急跌。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。

立隆電（2472）表現最差，打入美國及大陸電動車市場，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股13日受惠外資回補力道持續增溫，由台積電、聯發科、華碩、日月光投控等權值股領軍續攻，盤中再創15,778點新高，成交值為3637億元。盤面主流類股仍為電動車用相關題材，包括華碩子公司宇碩、和碩等，漲幅較大族群逢高可先分批獲利出場，操作上避免高追殺低。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

富邦金（2881）表現最佳，金控獲利創新高，股價仍處相對低檔。

宇隆（2233）表現最差，股價量縮整理回測月線，惟隨大陸車市回溫，營收可望持續升溫。

盤勢預測：

台股加權指數於周選擇權結算日大漲，再創歷史新高，護國神山台積電（2330）突破600元大關，市值亦攀升至15兆元以上，已超越股神巴菲特的波克夏公司，成為全球市值第十大企業。近一年來，台積電演出大驚奇走勢，市值大增一倍，甚至遠超越韓國三星電子，台灣三十年來經濟實力在近兩年中，充分展現其應有價值。然而，台積電只有一個，若資金大幅往權值股移動，恐將產生資金排擠效應，此為投資朋友須謹慎因應之處。

台指期將於20日進行大結算，觀察外資手中空單水位，下周行情恐出現大幅震盪，台股在主力強拉加權指數下，未必每一檔標的均會受惠，漲多就是最大的風險，過度追價反而會導致傷害，建議投資人務必掌握操作節奏。

選股方面，類股間仍維持輪漲格局，自2020年類股輪動中可以發現，熱門標的每個月都不相同。其中，11月的鋼鐵、12月的海運族群漲幅頗大，即便近期股價拉回修正，於低檔布局的投資人，獲利仍偏高。此為現階段台股趨勢，需提前於股價低檔位置買進，方能獲利。

展望後市，2021年元月，台股主軸又回歸電子族群，晶圓代工、IC設計成台股攻高關鍵，反倒是鋼鐵、航運股回檔修正，顯見股價大漲亦須注意風險。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈持續調高目標價，配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

陽明（2609）表現最差，營運、獲利續看俏，惟隨股價漲幅已大，短線確有震盪整理之必要，策略上建議低接、不追高，可待量縮價穩再伺機而動。

盤勢預測：

台股13日開高走高，再創歷史新高，終場上漲269.28點，漲幅1.74％，收在15,769.98點；櫃買指數亦同步上漲2.48點，漲幅1.33％，收在188.66點；三大法人進出方面，外資轉買155.48億元，投信續買0.4億元，自營商轉買49.37億元，惟外資法人於台指期賣超2,334口多單，累計淨空單部位為21,535口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

觀察台灣上市櫃公司2020年營收表現，在iPhone 12系列新機追單、遠距商機帶動下，2020年12月營收續繳3.66兆元亮麗成績，月增3.07％、年增14.1％，累計全年營收35.46兆元，年增1.14％，單月、全年同步改寫歷史新高。

展望2021年，除5G、人工智慧、資料中心等產業穩步上揚外，電動車、塑化、鋼鐵等產業亦逐漸走出景氣谷底，內外資法人預期，2021年上市櫃公司獲利可望成長15～20％，股市可望上演「金牛」行情。摩根士丹利證券更指出，台股高點將上看16,500點，緊追里昂所喊出的16,800點，更強調要是經濟復甦速度優於預期，加權指數高點更可望衝上19,000點，更看好2021年獲利揚升結構有望更全面。

選股方面，目前盤面包括台積電、聯電、聯發科、世芯-KY、創意、力旺、晶心科、環球晶、國巨、凱美、勤凱、聚鼎、穩懋、宏捷科、全新、立積、聯詠、敦泰、健策、雙鴻、愛普、驊訊、金麗科、同致、怡利電、祥碩、廣宇、乙盛-KY等，均表現強勢，建議投資人以「低接不追高」策略因應。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）