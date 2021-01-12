倉佑帶量走低 留意獲利賣壓

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，股價創高後，12日開高後帶量走低，若後續沒有站上收盤價29.5元，須留意是否出現過高後的獲利賣壓。

西勝（3625）表現最差，高檔震檔整理，後續可留意是否站穩20元關卡價位，否則可能持續修正。

盤勢預測 ：

加權指數12日盤中一度出現逾百點的修正，主要權值股上周普遍漲幅皆逾一成，加上盤中傳出新冠病毒本土確診病例，高檔獲利了結及避險賣壓紛紛出籠，但整體資金行情還是非常扎實，建議投資人反可利用大盤震盪期間，逢低布局績優個股。

以族群角度，下波資金浪潮預計會轉向基期較低的補漲族群，譬如散熱等，尤其鴻準連兩日漲停鎖死，有望帶出整體族群性的漲勢。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。

立隆電（2472）表現最差，打入美國及大陸電動車市場，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股12日盤中創15,642點新高後受權值股震盪影響，終場由紅翻黑，小跌0.36％，收在15,500點；櫃買指數同樣創190.02點高點後開始回檔，以186.18點作收。儘管元月行情在外資回補力道增溫下順利延續，但防疫股出現走強跡象，暗示大盤有漲多盤整壓力，避免高追殺低。

盤面上車王電、倉佑等電動車相關題材轉機股續強外，漲幅較大族群拉高可分批獲利出場，操作上配合輪動即可。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

富邦金（2881）表現最佳，金控獲利創新高，股價仍處相對低檔。

宇隆（2233）表現最差，受大盤影響，股價回測月線，惟隨大陸車市回溫，營收可望持續升溫。

盤勢預測：

台股受疫情利空影響，呈現開高走低，震盪幅度逾兩百點，尾盤則憑藉權王台積電（2330）的拉高，加權指數僅小跌56.6點作收。不過，扣除台積電漲幅，台股跌幅高達百點以上，櫃買指數更收在最低點，跌幅高達1.43％，顯見中小型股12日股價表現弱勢，且多檔漲幅已大之個股，股價亦紛紛拉回，資金轉向防疫與生技族群。

2021年元月外資休假後回歸，帶動台股大漲，短線上加權指數與月線乖離率亦拉高至逾6％，勢必須經歷回測。不過，因資金快速回流，股價容易急漲、急跌，上漲越多，風險也越高。台股12日跌幅最重的族群，正是2020年11～12月漲幅最大的鋼鐵、航運股，鋼鐵指數下跌3.06％、航運指數亦重挫4.99％。顯見股價短線漲多後，獲利了結賣壓湧現，造成籌碼混亂，建議投資人在操作上，應謹守不追價原則。

選股方面，國內再爆本土案例，帶動防疫族群大漲，惟即便疫情仍處高檔，預期將不再出現供需失衡狀態，加上歐美已陸續展開疫苗接種，此時搶買防疫個股風險偏高。反觀部分產業成長性高、獲利能力優異之個股，相對可抵檔股市震盪，尤其長期收益能力高，卻受疫情影響造成獲利衰退之個股，當疫情退燒後，可望回歸正常獲利區間，投資人可逢低布局。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈持續調高目標價，配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

陽明（2609）表現最差，營運、獲利續看俏，惟隨股價漲幅已大，短線確有震盪整理之必要，策略上建議低接、不追高，並伺機採取「高出低進」價差因應為之。

盤勢預測：

台股12日震盪拉回，終場下跌56.6點，跌幅0.36％，收在15,500.7點；櫃買指數亦同步下跌2.71點作收，跌幅1.43％，收在186.18點；三大法人進出方面，外資續賣64.31億元，投信續買34.86億元，自營商續賣36.73億元，惟外資法人於台指期買超354口多單，累計淨空單部位為19,201口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股12日走勢震盪，盤中一度下挫136點，除因大盤已累積不少漲幅外，加上盤中驚傳本土案例再現，連帶使美德醫療-DR、恆大、康那香、南六、毛寶、熱映、寶齡富錦、亞諾法、高端疫苗、國光生等防疫概念股復活。

不過，除原先5G、人工智慧、資料中心等產業穩步上揚外，電動車、塑化、鋼鐵等產業逐漸走出景氣谷底，內外資法人預期上市櫃公司獲利可望成長15～20％，股市可望持續上演「金牛」行情。摩根士丹利證券更指出，台股挾獲利上升、充沛流動性與疫情控制得宜三大優勢，評價仍具調升空間，給出16,500點的高點預期，緊追里昂證券的16,800點，兩大外資聯手開示，台股攻「萬六」號角響起。

選股方面，除航運、鋼鐵類股，由於漲幅已大，短線不建議過度著墨外，風電、太陽能等綠能產業，在政策全力扶持下，逢低值得留意。而2021年主軸，將落在AI、5G及電動車等題材。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）