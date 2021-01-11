倉佑擁電動車、轉盈雙題材 28元成關鍵

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，股價持續帶量攻高，惟後續若28元關卡價未能站穩，恐須面臨獲利了結賣壓出籠。

佳邦（6284）表現最差，雖股價11日遭遇賣壓終場收出上影線，但多頭格局並未被破壞，後續觀察重點在於能否守穩80元價位。

盤勢預測 ：

上周大型權值股漲幅明顯優於中小型股，然本周資金開始明顯轉移，櫃買指數11日終場上漲1％，優於加權指數的0.6％，後續觀察資金是否持續轉向中小型股，而漲多的權值股是否在台積電14日法說會前後出現獲利了結賣壓也值得留意。

以族群角度，功率放大器（PA）及記憶體族群11日表現相對強勢，顯示資金也開始注意基期偏低的類股，因此漲勢相對疲弱的散熱類股，其族群性的漲勢也有機會被11日強鎖漲停的鴻準帶出。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。

雍智科技（6683）表現最差，12月營收維持一億元水準，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台積電、聯發科、國巨、華碩等權值股持續輪動攻擊，台股11日再創歷史新高15,557點，終場收在當日最高點，成交值為3,261億元，櫃買指數同創189.39點新高，元月行情持續延燒。

類股方面，主流類股仍圍繞在電動車相關題材及轉機股，譬如倉佑、車王電等，另外漲幅較大族群逢高則可分批獲利出場，現階段操作配合輪動即可，避免高追殺低。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

精星（8183）表現最佳，集團加持、營運看俏，產業及基本面處於成長趨勢，配合內外資法人心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

宇峻（3546）表現最差，三國群英傳Online2獲陸審批通過，營運及獲利成長可期，儘管股價11日未能持續放量上攻，惟在基本、籌碼及技術面仍有利下，只要守穩10日線不破，後市股價仍有望上揚。

盤勢預測：

台股開低走高，加權指數再創新高，終場上漲93.35點，漲幅0.6％，收在15,557.30點；櫃買指數亦同步上漲1.87點，漲幅1％，收在188.89點；三大法人進出方面，外資轉賣15.87億元，投信轉買2.62億元，自營商賣超5.75億元，惟外資法人於台指期賣超2,372口多單，累計淨空單部位為18,844口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

展望後市，就經濟面而言，隨疫苗報喜，並於各地陸續施打後，市場預期2021年全球經濟，將可望展現強勁復甦。而觀察資金面，各國政府、央行為挽救經濟，勢必將不斷推出經濟刺激方案及基礎建設計畫。

而就整體量價結構角度觀察，目前仍未出現爆量長黑、島狀反轉型態，且10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，亦呈現多頭排列向上。此外，加上3、4千億幾乎已呈常態、散戶心態偏空、恐慌指數持續處於21.56點低檔。因此，只要多方架構未遭破壞，建議投資人持續逢低偏多操作。

選股方面，目前多方仍圍繞於AI、5G及電動車等主軸，加上矽晶圓、被動元件、記憶體、網通、ASIC設計、設備股、車用零件、塑化、鋼鐵及航運等族群持續輪動，顯見台股後市仍持續看好。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

雍智科技（6683）表現最佳，5G與Wifi 6商機下，帶動IC測試板商機。

桂盟（5306）表現最差，股價突破月線後拉回測試，均線轉為上揚，多方趨勢仍不變。

盤勢預測：

台股尾盤再度收漲93.35點，再創下歷史新高紀錄，而貢獻加權指數最多的還是台積電（2330）與金融股走強。不過，國際市場卻出現漲多震盪雜音，南韓股市早盤大漲3％，盤中卻一度大跌1％的幅度，高低點震盪相當大高達4％。若換算成台股，加權指數上下振幅達600多點，台灣與韓國產業結構相似度高，建議近期仍要以韓國為借鏡，留意可能的震盪發生。

大盤來到萬五，個股間亦回歸基本面表現，部分基本面跟不上股價上漲速度之個股，股價回測風險也高。選股方面，必須要有基本面保護，也要留意追價風險。桂盟受惠歐美疫情仍嚴峻，民眾購買自行車熱度不減，加上缺櫃效應下，新車庫存量不足。此外，整修舊車需求也帶動鍊條零件需求增加，促使自行車零件銷售維持高檔，非自行車產品更出現倍增走勢，帶動12月營收繳出年增四成好成績。

新普為鴻海轉投資之電池模組廠，遠距辦公帶動筆記型電腦需求暴增，而高毛利率的非電子產品出貨量亦在成長，12月營收創下歷史新高。2020年全年獲利有望逾2個股本，以股價位階而言，仍相對落後大盤，融資餘額水位低、籌碼穩定，建議投資人可逢低布局。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）