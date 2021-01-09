洪任浚︱桂盟電動自行車夯 富邦金投資收益增加

台股上周屢屢締造新猷，運達投顧分析師洪任浚指出，儘管加權指數創高，市場跌停家數亦同步增加，建議投資人操作上需等待回測時機布局，而在台積電（2330）法說行情下，相關概念股可望受惠。本周投資組合前兩大為桂盟（5306）、富邦金（2881），再選入新普（6121）、雍智科技（6683）與宇隆（2233）。



大盤在台積電及金融族群拉抬下，8日再創歷史新高，惟櫃買指數並未跟上大盤，前高188點大量長黑反壓仍在。因此，觀察盤面，大型權值股表現優於中小型個股，櫃買能否跟上大盤腳步，將影響中小型個股走勢。至於行情何時結束，匯率將為重要觀察指標，當新台幣不再升值，將是行情轉折之重要時間點。



選股方面，外資回流後，先鎖定的仍是護國神山台積電14日法說會，其中，重點在於其2021年預估資本支出金額。法人分析，台積電在3奈米量產、切入先進封裝製程帶動下，資本支出可望提升至200億美元歷史新高，屆時相關設備供應鏈將成受惠族群。



此外，台積電營收獲利創高，晶圓測試族群亦可望進入成長期，以台積電為核心出發的AI／HPC處理器測試載板、探針卡，出貨量將迎來大成長，雍智科技2020年12月營收年增率高達46.2％，全年獲利有望挑戰一個股本，更取得聯發科5G訂單，股價突破盤整區間，有望帶出一波漲勢。



展望後市，外資持續布局期貨空單，累積空單水位已逾15,000口，此為五年來空單最高水位。