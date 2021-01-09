楊基政︱倉佑去年轉虧為盈 華碩板卡首季續熱

台股上周大漲731點，以歷史最高15,463點作收，啟發投顧分析師楊基政指出，加權指數一路看回不回，惟正乖離率漸大，本周短線或有震盪，但在出現明顯轉弱訊號前維持偏多操作，選股上以基本面保護技術面；本周投資組合前兩大為倉佑（1568）、華碩（2357），再選入禾聯碩（5283）、立隆電（2472）、雍智科技（6683）與精星（8183）。



元月在外資持續回補去年賣超部位下，台股呈現量價齊揚格局，整體主流態勢明顯，類股間輪動速度加快，元月行情圍繞在轉機與業績題材間展開，只要權值股與外資卡位股未出現明顯走弱，不用自行預設高點，但加權指數如果3個交易日未創新高則視為短線止漲訊號。



類股方面，權王台積電領頭發起一波攻勢，配合台達電、日月光投控等權值股走強，輪動上由同步族群表現，因此權值股表現將影響最近盤勢。整體而言，類股間不易齊漲齊跌，各指標股易影響該族群強弱，譬如ABF載板的南電、航運三雄的陽明、車用相關的同致、矽晶圓的環球晶等。



操作上宜掌握強勢族群間的輪動節奏，並觀察外資現貨回補力道是否持續，領先族群待回測月線後，若能出現價穩量縮，配合2020年12月營收成長，則可望再次展開反彈行情，惟萬五上方不宜過度追高殺低，應嚴設停損停利機制以因應盤勢可能的震盪波動。



選股以2020年12月營收成長佳、第四季財報亮眼及今年首季展望佳的族群為首選。