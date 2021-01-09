陳學進︱精星產業趨勢向上 雍智科技營運持續看俏

台股多方人氣匯集，倫元投顧分析師陳學進指出，預期在農曆年前，台股仍具備挑戰「萬六」大關之機會，不過，面對部分基期偏高、高檔爆量之個股，股價容易出現劇烈波動，投資人須特別留意。本周投資組合前兩大為精星（8183）、雍智科技（6683），再選入宇峻（3546）、台積電（2330）與陽明（2609）。



即便新冠疫情持續肆虐，且在英國、南非變種病毒衝擊下，市場人人自危。不過，台股卻能表現得毫無畏懼，一路看回不回「驚驚漲」。顯見控盤者深知，儘管目前全球疫情嚴峻，惟「疫情終有結束的一天」，且在各國政府及央行試圖挽救經濟的同時，勢必將不斷推出相關經濟刺激方案及基礎建設計畫，因此，投資人無須過度擔憂。



隨新冠疫苗問世，並於歐美展開施打後，雖距離全球免疫仍需一段時間，不過，預期在2021年，全球景氣將可望出現強勁復甦。再搭配熱錢效應、外資買盤歸隊及內資心態積極偏多下，不僅權值股台積電、聯電、鴻海、聯發科及台塑四寶，持續穩步盤堅，而佳邦、國巨、華新科、立隆電、勤凱、九豪、同致、車王電、佳凌、倉佑、英利-KY、健策、祥碩等，亦表現強勢。在經濟、資金及籌碼面仍相對有利下，只要多方架構未遭破壞，投資人皆可逢低偏多操作。



選股方面，市場多方人氣匯集，預期至農曆年前，台股仍具備向「萬六」關卡挑戰之機會，惟部份基期偏高、高檔爆量之個股，一旦股市出現風吹草動，恐使股價劇烈波動。