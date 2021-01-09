第9洞│台股連日創高 達人選股翻新

2021年台股開紅盤，在台積電（2330）攻上580元新天價助攻下，台股連五日創高，更首見「七千金」盛況。台股本周迎來「超級法說會」，市場萬眾矚目14日台積電法說會、配發股利行情，加上美國消費性電子展（CES）線上展登場，將助攻電子股噴發。此外，2020年12月營收本周將全數公布，雙增、創高股可望啟動「有基之彈」，投資人搶布局。



運達投顧分析師洪任浚本周持股大換血，布局包括鍊條大廠桂盟、金融股富邦金、電動車概念股新普、汽車零組件大廠宇隆，此外，亦看好台積電法說行情，選入泛台積電概念股雍智科技；整體持股比率降至99.8％，桂盟、富邦金占比最高，達23.0％及21.4％，新普、雍智科技及宇隆則平均分布於18～20％之間。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組亦全數翻新，選入IC設計廠凌通、天線廠佳邦、筆電鋰電池廠西勝、變速箱零組件廠倉佑及晶圓代工二哥聯電；整體持股比率回升至99.9％，投組中凌通、佳邦、西勝占比均逾兩成，分別為20.7％、20.4％及20.1％，倉佑、聯電比重則落在19～20％，個股間所占比率分布平均。



啟發投顧分析師楊基政本周投組增為六檔，其中選入電動車概念股倉佑及立隆電、近期將調漲顯卡與主機板定價的華碩、家電業禾聯碩、半導體測試介面廠雍智科技、PCB廠精星。在台積電法說會有望激勵電子股挺進下，全數布局電子族群；整體持股比率99.8％，持股前兩大為倉佑、華碩，各占26％、19.5％，其餘四檔則介於9～16％間。



倫元投顧分析師陳學進本周投組維持五檔，再新選入PCB廠精星、護國神山台積電及其概念股雍智科技等三檔個股；整體持股比率提升至99.9％，其中精星、雍智科技及宇峻占比各為23.8％、21.8％及21.6％，而其餘兩檔比重則落在15～18％之間。



逐洞賽第八洞競賽結果公布，台股上周由大型權值股如台積電、聯發科、鴻海等領軍，不過就8日來說，台股收盤時上漲393家、下跌482家、持平86家，呈現跌多漲少，頗有「拉指數、出個股」意味，使達人績效遠不及大盤。其中，陳學進以-0.87％的報酬率，連續三周坐穩冠軍寶座；而楊基政則憑藉億光、迅得支撐，以-3.09％奪下榜眼；鐘崑禎、洪任浚各以-3.57％、-3.66％分別位居第三、四名。



四位達人第八洞結果出爐，陳學進勇奪冠軍、再下一城，連三周奪冠表現可謂後來居上，目前以三洞冠軍暫居首位。而鐘崑禎、楊基政則各擁兩洞冠軍，洪任浚亦有一洞。