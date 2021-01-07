PVC價格上漲 帶動華夏獲利提升

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

億光（2393）表現最佳，三大產品線帶動2021年營運成長，題材發酵下，後市可望續攻向上。

光磊（2340）表現最差，深耕感測元件市場，產能滿載，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測 ：

隨外資買盤持續回補，帶動台積電、台達電、日月光投控等權值股持續上攻，台股7日再創15,270點新高，終場收在15,214點，成交值為3,406億元，輪動上由轉機股交棒業績題材股延續元月行情。

類股方面，除鴻家軍加入輪漲架構外，主流類股仍為車用相關題材，包括同致、車王電等，至於操作上配合類股輪動節奏，避免高追殺低，漲幅較大族則群可分批獲利出場。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

長科*（6548）表現最佳，股價在12月稍作修正後，重新帶量起漲，成交量只要持續溫和放大，有望過高上漲。

界霖（5285）表現最差，股價4日創波段新高後，遭遇獲利了結及解套賣壓稍作回檔，後續站穩70元配合成交量能放大，有望再度攻高。

盤勢預測：

加權指數7日強勢上漲230點，一舉收復6日跌幅，惟須留意大盤有一半漲點都是台積電貢獻，而台積電本周的強勢表現可能已提前反應14日法說會的利多，因此預期下周台積電法說會前後台股或將出現較大幅度的震盪，建議投資人可將漲多股先適度獲利了結。

台積電下周法說聚焦在上季度財報及2021年全年資本支出，包含相關供應鏈也可能會是法說重點，因此相關設備廠家登、萬潤、光洋科等股價也都開始提前發酵，建議投資人此時不要過度追價。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

華夏（1305）表現最佳，PVC價格上漲，帶動獲利向上提升。

台達化（1309）表現最差，股價漲多回測月線支撐，ABS利差效應帶動獲利維持成長。

盤勢預測：

大盤憑藉台積電（2330）、與台達電（2308）的強攻下，再度見到歷史新高，加權指數有權值類股撐盤，惟個股間差異別亦相當大，漲多的航運個股回檔修正，資金則轉向塑膠與電子股。

國際石油組織（OPEC）開會決議小幅增產，對市場供應量幾乎並未改變，而美國原油庫存出現下滑走勢，代表市場需求正持續成長，亦帶動油價再創波段新高每桶50美元價位。全球熱錢效應不僅帶動股市上漲，帶動原物料價格開始出現大行情，鐵礦砂價格上漲亦帶動鋼鐵股一波漲勢，而原油價格上漲，亦將使塑化產品價格上漲，類股間輪漲輪動、邁向新高。

觀察景氣循環股，可發現通常景氣谷底要反轉時，企業財報數字都不會太漂亮，在操作上必須反過來觀察，例如：台塑集團在油價低點時具有庫存，庫存差價將影響財報數字，油價自谷底反彈時，手上買的低價原油就會帶來極大的利潤空間。

此外，下游的塑化產品亦是如此，大陸推行騎車戴安全帽政策，一度造成安全帽價格暴漲而暫停推動，歷經五個多月的政策宣導後，今年開始強制規定。將帶動安全帽的需求增加，其中最重要的材料就是ABS塑膠粒，上游SM價格下跌，加上市場需求不減，企業獲利亦將穩定增加。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

億光（2393）表現最佳，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，雖股價急漲後，短線拉回整理，惟產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控並，守穩5日或10日線不破，後市仍有上漲機會。

系微（6231）表現最差，BIOS需求強勁，惟這兩天股價未能放量續漲，惟隨股價漲幅已大，短線將有劇烈震盪，若有反彈上來，建議可逢高可伺機拔檔，以高出低進價差因應，或換股操作。

盤勢預測：

台股7日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲230.87點，漲幅1.54％，收在15,214點；櫃買指數亦同步上1.87點，漲幅1.01％，收在186.13點；三大法人進出方面，外資轉買164.53億元，投信續賣4.41億元，自營商買超42.8億元，惟外資法人於台指期賣超1,668口多單，累計淨空單部位為12,796口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股6日爆出4,373億元的大量，在獲利回吐賣壓大舉出籠下，大盤上下震幅逾360點，收黑K棒，使市場人人自危。不過，整體架構並未出現爆量長黑、島狀反轉下殺型態，不論10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，仍續維持多頭排列向上走勢。

隨疫苗問世，並於歐美各國進行施打後，預期全球景氣可望強勁復甦，加上資金熱錢效應延燒、外資買盤歸隊、內資心態積極偏多下，盤面仍不乏有眾多好股票活蹦亂跳。不僅權值股台積電、鴻海，包括安集、國碩、達能、碩禾、同致、車王電、中探針、佳凌、為升、廣華-KY、志聖、萬潤、光洋科、洋華欣技、廣錠、精星、耀登、訊芯-KY、亞德客-KY、立德、懷特、宏遠證等，表現強勢，顯見市場人氣尚在，仍可維持「低接不追高」原則。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）