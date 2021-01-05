光鋐2021年成長性高 題材發酵可望續攻

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

億光（2393）表現最佳，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控並，守穩5日或10日線不破，後市仍有上漲機會。

系微（6231）表現最差，BIOS需求強勁，惟這兩天股價未能放量續漲，雖短線攻堅氣勢不足，不過在10日線、月線及季線持續走揚，且內外資法人大戶心態偏多不變下，後市仍可望續漲創高。

盤勢預測 ：

台股5日加權指數再創新高，成功叩關「萬五」，外資續買26.54億元，投信轉買5.68億元，自營商買超7.75億元，惟外資法人於台指期賣超705口多單，累計淨空單部位為10,925口，心態呈現中性偏多。

新冠變種病毒持續肆虐，使英國首相強生緊急宣布英格蘭進入「全境封鎖」狀態、德國延長封鎖措施、日本宣布東京進入緊急狀態、南韓禁止4人以上私人聚會，市場人人自危。加上美國政治不確定性影響，美股4日四大指數全面收黑，道瓊指數甚至一度暴跌逾700點，終場下挫逾380點；標普指數亦下跌1.48％，創去年10月28日來最大的單日拋售量；那斯達克指數創去年12月9日來最差單日表現。

反觀台股5日表現相對犀利，加權指數再創新高外，盤面更不乏眾多績優股竄出，包括志信、中鋼、中鴻、允強、明泰、正文、榮創、宏齊、佰鴻、億光、同致、和大、怡利電、錩新、世芯-KY、創意、耀登、明基材、晶相光、威鋒電子、鈺太、廣宇，均持續上攻。 展望後市，外資去年累計賣超台股金額達5,395億元，2021年必定加大買超力道，隨第一季進入財報空窗期作夢行情、三軋行情持續展開下，均有利於台股首穩「萬五」關卡，甚至續戰「萬六」。因此，只要多方架構未遭破壞前，逢低順勢做多策略仍不變。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

光鋐（4956）表現最佳，2021年成長性高，伴隨題材發酵，後市可望續攻。

光磊（2340）表現最差，感測產能呈現滿載，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股5日再創15,000點新高，漲幅0.66％，成交值3,494億元。盤面上鴻家軍及LED族群持續接棒上攻，主流態勢明顯，車用相關題材與轉機股仍為資金焦點，操作上配合輪動即可，避免高追殺低，漲幅較大族群可分批獲利出場。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

欣興（3037）表現最佳，橫盤整理一個多月，近期開始帶量起漲，ABF供需缺口持續吃緊，只要股價站穩前高94.5元，有望續朝百元上攻。

界霖（5285）表現最差，股價在創高後壓回，把套牢賣壓、獲利賣壓消化完畢後，有望再攻。

盤勢預測：

加權指數5日續漲98點，一舉攻上萬五關卡，但整體盤面結構不再百花齊放，而是針對特定族群集中點火，上漲家數遠低下跌家數，顯示資金行情雖持續延燒，但個股開始出現高低基期的轉換，盤面強勢族群散熱、銅箔基板、工具機等族群皆為第四季漲勢較弱的類股，現階段布局應朝向第四季漲勢疲弱的補漲股為主。

12月營收將在本周陸續公布，現階段大盤屬於典型資金行情，如個股沒有基本面的保護，容易出現急跌走勢，因此指數高檔更需重視個股的營收表現。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

台聚（1304）表現最佳，EVA價格大漲，第四季獲利成長可期。

系微（6231）表現最差，股價創高後回測缺口支撐，呈現量縮整理格局，只要支撐不破，趨勢將不變。

盤勢預測：

美股4日重挫300點，惟台股5日相較於美股的回檔，表現相對抗跌，顯見美股短線的回檔，並不會造成台股混亂，不過，仍須當心風險的可能性。

觀察美股4日的回測，道瓊指數盤中一度重挫700點，尾盤收跌300點，留下影線。不過，月線上揚有撐，後市可望反彈，重點在於近兩日狀況，一旦再跌破月線，以扣抵值位置來說，均線將轉為下彎，美股的趨勢將轉弱，對台股信心面影響將浮現。

美國準總統拜登將於20日就職，其主要政策就是對富人加稅，並將企業稅率自21％拉升至28％，恐將影響華爾街投資人信心，預估越接近總統就職，對於美股震盪影響將更加劇烈。不過，股價回測並非壞事，「先上就會後下，先下就會後上」，美股要先進行回測，如此總統順利就職後，股市才有續攻空間。

選股方面，在護國神山台積電續寫天價撐盤下，其餘個股亦陸續回歸基本面走勢，投資人選股上應回歸獲利能力、競爭優勢探討。此外，石油輸出國組織（OPEC）開會沒有決議，影響國際油價，導致塑化股5日表現相對疲弱，惟疫苗所帶動的經濟復甦，加上全球央行釋放資金帶動商品價格上揚，均揭示原油向上趨勢不變，塑化族群股價短線整理後，尚有高點可期。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）