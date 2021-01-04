億光Mini LED應用題材發酵 全年成長性高

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

億光（2393）表現最佳，不可見光、背光與車用需求增加，明年營收雙位數成長可期，產業、基本及籌碼面均有利，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

系微（6231）表現最差，BIOS需求強勁，儘管股價4日未能夠持續大漲，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多下，後市仍可望續漲創高。

盤勢預測 ：

台股2021年開市第一天加權指數大漲169.5點，再創歷史新高，櫃買指數更續漲1.7點，同步創下波段新高；外資買超233.05億元，投信轉賣14.52億元，自營商續買32.82億元，惟外資法人於台指期賣超898口多單，累計淨空單部位為10,220口，心態呈現中性偏多。

展望後市，隨疫苗問世，可望帶動全球經濟強勁復甦；股市「熱錢不斷」，為挽救遭疫情重創的經濟，全球去年總計投入約新台幣386兆元印鈔救經濟，為2008年金融海嘯時期之五倍，隨國際熱錢流竄，包括比特幣、原物料價格及股市均因此大漲。

外資歸隊、內資偏多不變，可望助攻台股元月續漲。台股上周封關，外資單周大買442億元，明顯加大買超力道，元月行情提前開跑。最後，第一季進入財報空窗期，作夢、三軋行情持續展開，在經濟、資金及籌碼面均有利下，只要多方結構未遭破壞、出現爆量長黑或島狀反轉，逢低偏多操作策略無須改變。

選股方面，投資人可留意五大焦點，第一，5G、電動車、去美化商機等所引動的電子零組件拉貨需求提升；第二，全球貨櫃運價狂飆，帶動貨櫃三雄獲利、股價攀高；第三，mini LED於2021年開案量可望拉升，相關台廠現轉機題材；第四，政策全力扶持的風電及太陽能產業；第五，半導體受景氣復甦、台積電持續擴大資金支出等利多影響，後勢看好。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

億光（2393）表現最佳，漲價加Mini LED應用題材發酵，全年成長性高，後市可望續攻。

系微（6231）表現最差，前三季每股盈餘3.49元，與英特爾合推記憶體故障預測，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股4日在台積電與鴻海領軍下盤中再創新高14,937點新高，終場收在14,902點，漲幅1.15％，成交值為3,479億元。盤面主流仍為漲價題材與轉機股，包括榮創、億光、宏齊、光鋐等LED族群接棒上攻，鴻家軍也加入輪漲架構。另外比特幣再創33,000美元新高，特殊晶片應用業者創意、世芯攻勢再起，配合輪動操作即可。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

欣興（3037）表現最佳，橫盤整理一個多月，近期開始帶量起漲，ABF供需缺口持續吃緊，有望漲過前高，持續看好。

長科*（6548）表現最差，股價稍作震盪消化前高賣壓，然後市持續偏多看待。

盤勢預測：

今年首個交易日台股大漲169點，內外資同步回籠，且在新台幣持續升值的情況下，資金行情預計將延燒至農曆年前。以整體盤面結構觀察，在12月強勢的中小型股開始熄火休息，取而代之的是外資較為青睞的大型權值股，譬如聯發科、台積電等，意味資金開始轉向正規的電子類股，因此選股應朝向基期偏低的補漲族群為主。

類股方面，外傳台積電2021年資本支出將達220億美元，再創新高，較原本市場預期的200億美元多出一成，可見台積電對於先進奈米製程需求及技術深具信心，台積電4日終場上漲1.13％，相關設備廠有望連帶受惠。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

台聚（1304）表現最佳，EVA價格大漲，第四季獲利成長可期。

聯成（1313）表現最差，股價挑戰前高壓力區，量縮回測支撐，惟多方趨勢仍不變。

盤勢預測：

台股元月交易第一天，外資回流大買台股，帶動加權指數收大量長紅，同時創下歷史新高紀錄。就加權指數角度而言，長紅中點並未跌破，整體多方趨勢仍將延續。然而，個股間輪動快速，產業趨勢與資金流向須並重。

觀察台股4日結構，電子股再度重回資金的懷抱，護國神山台積電股價再創歷史新高，鴻海亦回歸百元價位，預告外資法人資金再度回流布局大型權值類股。「漲多的回檔、沒動的大漲」，此為台股現階段節奏，顯示資金移動速度快、追價風險仍在。

選股方面，台股每月均有不同個股衝鋒，例如：去年11月漲鋼鐵、12月漲航運，而2021年1月又重回電子族群。至於目前股價仍處低檔、產業具成長力的塑膠族群，隨國際原油價格重返50美元之上，一旦疫苗發展成功，原油需求將上升，加上全球缺櫃效應，原物料價格易漲難跌。下游的PVC、ABS價格皆突破疫情前高點，原料利差效應將有助企業財報成長。

展望後市，大陸預估將逐步淘汰30萬噸PVC年產量，部分中小型企業陸續退場，市場需求成長、供給減少下，對台廠屬長多格局。其中，台塑集團將率先受惠，二線塑化族群華夏亦將受PVC價揚加持、聯成則隨報價上漲，第三季獲利達0.82元，創下四年來新高水準，現階段股價不到20元，仍堪稱物美價廉。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）