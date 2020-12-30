正達第三季轉盈 量價不失控 後市有望續漲

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

正達（3149）表現最佳，第三季轉盈、3D車載玻璃明年啟動量產，產業、基本及技術面有利，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

集盛（1455）表現最差，加工絲尼龍價漲、紡織廠產線滿載，明年營運可望重返成長，儘管近期股價高檔震盪，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態偏多不變下，預期後市仍有望續攻。

盤勢預測 ：

台股30日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲215.65點，漲幅1.49％，收在14,687.7點；櫃買指數亦同步上漲1.86點，漲幅1.02％，收在184.24點；三大法人進出方面，外資轉買267.22億元，投信續賣6.82億元，自營商轉買57億元，惟外資法人於台指期買超3,053口多單，累計淨空單部位為6,537口，心態呈現中性偏多。

台股再創14,695點新高後，預期31日封關行情應不會太差。觀察台股歷史走勢，過去台股達到巔峰時，其股價淨值比曾高達約三倍，金融海嘯時亦達2.25倍左右，高點及年線正乖離率衝上30％，12月RSI指標達80。反觀目前狀態，台股加權指數與年線正乖離率約21.8％，12月RSI指標接近70，短線確有過熱的現象，惟尚未達危險反轉階段。

再觀察與台股漲跌密切相關的美科技指數，那斯達克及費半指數今年分別大漲43.76％及48.37％。美股四大指數12月份相繼創新高，亦有漲多過熱之虞，惟美國聯準會（Fed）主席鮑爾強調，在低利率環境下，股票估值不如乍看那樣過高，仍無需太過警戒。展望後市，只要多方結構未遭破壞或出現爆量長黑、島狀反轉型態，投資人仍可逢低偏多操作。

選股方面，雖鋼鐵、航運及記憶體等族群，隨股價累積漲幅已大，惟個股輪動輪並未因此停歇。包括台塑四寶、遊戲、金融及證券等接棒上漲，顯示多頭趨勢尚在，投資人可維持「低接不追高」策略。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

普誠（6129）表現最佳，11月單月每股盈餘由虧轉盈，具轉機題材，後市可望續漲。

威強電（3022）表現最差，前三季每股盈餘4.14元，11月營收創今年新高，在基本面有撐下，股價經整理後有望再攻。

盤勢預測：

台股30日在金融股、台塑四寶及晶圓雙雄等權值股領軍下再創14,695點新高，終場大漲215點，收在14,687點，成交值為2,634億元。

個股與族群間持續做位階上的調整，主流類股焦點放在漲價題材與轉機股，包含貨櫃三雄、記憶體、車用、矽晶圓等漲幅較大族群可逢高獲利出場，同步族群與落後股在操作上則可且戰且走。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，航運報價持續看漲，惟短線急漲後，技術面乖離過大，建議要適度獲利了結。

松瑞藥（4167）表現最差，持續消化前方套牢賣壓，中長線格局看好，稍作震盪後有望再攻。

盤勢預測：

加權指數在元旦連假前夕迎來外資買盤回籠，30日率先大漲215點，以14,687點新高作收。根據歷史經驗，年底前買盤理當相對清淡，但在美元弱勢、新台幣強升的格局下，資金行情順利延續，加上漲勢落後大盤的低基期族群相繼接棒表現，預期整體多頭行情至少延續到明年元月。

近期盤面上強勢的航運、鋼鐵類股一度吸走多數資金，但近幾個交易日在高檔出現爆量的情況下，須特別留意股價過熱後的急跌，空手的投資人建議朝向基期偏低的電子類股下去布局。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

尼克森（3317）表現最佳，5G與車用產品帶動MOSFET需求強勁，在報價上漲利多推升下，股價走強。

建錩（5014）表現最差，股價短線乖離過大、回測支撐，惟鎳價上漲仍有望帶動不鏽鋼價格攀升。

盤勢預測：

台股在台積電（2330）與聯電（2303）帶動下，再創下歷史新高。而在類股輪動方面，航運類股休息，轉向塑化族群接棒。然而，加權指數的大漲，目的是為了富時100指數、周選擇權30日的結算，後續能否具備持續上攻的力道，31日收年線時才會見分曉。

美國通過經濟刺激法案，預估將帶動美國的經濟成長率提升至5％。而央行不斷釋放資金，帶動國際原物料上漲，加上大陸陸續釋放基礎建設案，無疑促使鋼鐵材料需求起飛，在實體經濟面的帶動下，預估這樣的趨勢將持續至明年，台灣鋼鐵類股今年在漲價題材的帶動下，股價紛紛走高。

此外，不鏽鋼受惠於半導體設備需求強勁、大陸公共工程訂單釋出，預估將出現一波漲價潮。此外，國際油價出現強彈，美國布蘭特原油兩個月來大漲四成，帶動塑化產品報價上揚，原先的低價庫存將轉變為企業獲利，投資人可留意。

選股方面，台達化受惠ABS、PS系列產品報價走升，帶動營收成長，雖短期內報價有些許下滑，惟在終端需求持續強勁下，12月營收有望維持成長走勢，只要利差狀況仍然存在，今年獲利將有望創下歷史新高。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）