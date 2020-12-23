貨運需求大增 陽明營運看旺至明年

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，貨運需求大增、船隊再添生力軍，營運一路看旺至明年，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期，逢低值得留意。

大同（2371）表現最差，全台高達千億元土地資產價值備受關注，雖短線高檔震盪，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多下，後市仍有續攻空間。

盤勢預測 ：

台股23日開平震盪走高，終場上漲45.63點，漲幅0.32％，收在14,223.09點；櫃買指數亦同步上漲1.69點，漲幅0.95％，收在179.45點；三大法人進出方面，外資轉買6.84億元，投信續賣6.86億元，自營商賣超4.85億元，惟外資法人於台指期賣超1,072口多單，累計淨空單部位為6,799口，心態轉趨謹慎保守。

新冠疫情風暴再起，英國、南非均發現變異新冠病毒株，國內亦新增本土確診個案，使台股應聲下殺。不過，對於短線的拉回，投資人可就三方面作觀察，首先，新冠疫苗於歐美開始施打後，可望帶動產業及區域經濟復甦；此外，全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，資金熱錢效應仍持續發酵中，情況並未改變；最後，在多頭架構中，市場最擔憂的就是人氣潰散，惟近期隨年底法人、集團作帳行情持續展開，包括鋼鐵、航運類股持續強勢上攻，顯見市場人氣尚在。

展望後市，在市場資金的簇擁下，預期明年農曆年前台股仍有高點可期，惟部分個股由於累積漲幅已大，投資人宜採取「高出低進」價差策略因應。此外，晶圓代工、積體電路（ASIC）設計、矽晶圓、被動元件、面板、驅動IC設計、封測、車用零件、風電、太陽能、網通等族群，逢低均值得留意。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

四維航（5608）表現最佳，券資比飆高至22.7％，具軋空題材，技術面領先突破14,427高點。

立德（3058）表現最差，具轉機題材，股價經適當整理後可望再攻。

盤勢預測：

台股23日反彈45點，收在14,223點，維持在月線與前波高點14,427點區間震盪，由於月均線高角度上揚，短線震盪難免，持續觀察月線附近支撐力道。

盤面漲多股近期震盪劇烈，操作上切勿追高殺低外，嚴設停損因應盤勢波動，選股上由於資金在類股間快速輪動，較難出現齊漲齊跌格局，短線可聚焦重啟攻勢的轉機題材股，譬如聯茂、金居等銅箔基板，或面板、散裝、矽晶圓等族群，惟漲價題材股不建議過度追漲，可利用震盪創造價差。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

威致（2028）表現最佳，國際廢鋼價格大漲、鋼筋價格調升，產業趨勢向上，獲利有望提升。

偉詮電（2436）表現最差，短線乖離過大，股價回測支撐，惟快充需求趨勢仍不變，回檔可尋找買點布局。

盤勢預測：

台股經22日的洗盤後，市場23日明顯冷靜許多，呈現量縮整理格局，且關鍵價位有守、未跌破支撐點，顯見多頭趨勢尚在，後市仍有創高空間。不過，資金流向再度出現變化，漲多鋼鐵股進入高檔震盪整理，電子買盤順勢回流，原物料族群短線將進入休息，可望轉由電子類股接棒演出。

而電子族群當中，快充族群成長力強。蘋果不再附充電器除了環保考量外，更代表其設備進入快充時代，當電池容量越來越大，快充需求亦提升。該策略可望帶動其他品牌手機跟進，整體產業規模將大幅成長。

全球USB-PD晶片市場，全球僅四家廠商通過認證，台廠即包辦偉詮電、天鈺兩家。其中，偉詮電所研發之高通Quick Charge快充協議等數款快充晶片，預計於明年上半年量產，11月每股盈餘高達0.68元，基本面表現優異、股價尚未完全反映其應有價值；天鈺則以新產品JD6632搶攻Quick Charge 3+市場，帶動11月營收年增逾七成，股價23日亮燈漲停。在產業趨勢推升下，只要供給並未大幅增加，相關產品銷售將持續向上成長。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

矽創（8016）表現最佳，股價持續緩步上攻，短線上觀察重點在於前高160元大量套牢區能否站穩，只要站穩前高，將有望帶出第二波漲勢。

金像電（2368）表現最差，22日雖拉出長黑日K棒卻未出現爆量，波段持續看好，但短線技術面還是需要時間消化。

盤勢預測：

加權指數經過22日尾盤的急殺後，整體買盤驚魂未定，23日雖有反彈但成交量明顯萎縮，顯見市場還是需要時間恢復信心。然資金行情未被破壞，且美國國會正式通過9千億美元的紓困計畫，有助於美國經濟撐過疫苗開始大量施打的過渡期，預期全球股市將延續多頭格局。

以族群角度，銅箔基板廠23日表現相對強勢，聯茂、台光電、台燿皆有不錯的漲勢，金居更是開盤不久就鎖上漲停。上一波行情裡銅箔基板屬於相對疲弱的族群，今日的起漲意味資金開始轉入低基期產業，只要美元指數再度破底，預計下一波資金行情將會啟動。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）