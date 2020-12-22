傳產、電子輪流漲 四維航亮燈有望續攻

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

四維航（5608）表現最佳，技術面領先突破14,427點高點，股價可望續攻。

立德（3058）表現最差，具轉機題材，預期股價經短暫整理後，仍有上攻機會。

盤勢預測 ：

台股22日在漲多股賣壓湧現下，大跌207.5點，漲多股包括萬海、驊訊、天鈺、華航、長榮、陽明及台船等，均出現明顯獲利賣壓。

觀察盤面，加權指數近期於月線與前波高點14,427點作區間震盪，而漲價題材仍持續在傳產與電子間發酵，因此傳產與電子兩大族群，不易齊漲或齊跌，資金將於類股間輪動。

展望後市，台股月線持續高角度上揚，短線或有震盪，以月線位置14,091點為支撐力道；至於櫃買指數則微幅跌破月線。建議投資人近期操作應避免追高殺低，並嚴設停損點，以因應盤勢波動。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，貨運需求大增、船隊再添生力軍，營運一路看旺至明年，雖股價22日震盪整理，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多下，預期後市仍有上漲機會，只要量價不失控，逢低仍值得留意。

合勤控（3704）表現最差，網路設備需求回溫、光纖需求續強，營運現轉機，惟股價22日受盤勢影響，出現上沖下洗走勢，惟多方趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多不變，預期後市仍具上漲實力。

盤勢預測：

台股開低走低，終場下跌207.5點，跌幅1.44％，收在14,177.46點；櫃買指數亦同步下殺1.6點，跌幅0.89％，收在177.76點；三大法人進出方面，外資轉賣99.87億元，投信轉賣5.08億元，自營商續賣13.47億元，惟外資法人於台指期賣超1,100口多單，累計淨空單部位為5,722口，心態轉趨謹慎保守。

英國、南非發現傳染力極強的變異新冠病毒株，引發全球恐慌。投資人憂心疫情再次拖累全球經濟，旅遊休閒、餐飲飯店等行業將重挫，甚至對於疫苗的有效性存疑。因此，歐美股市21日震盪下殺，包括道瓊、那斯達克及費半指數，盤中均一度下挫1.4～2.2％，加上原油大跌，使得恐慌指數瞬間飆漲逾45％。

不過，對於短線的下殺拉回，投資人無須過度擔憂。首先，股價漲多拉回整理，本來就在預期之中；此外，儘管英國出現突變新冠病毒，傳染力將變得更強，且兒童更易感染。不過，世界衛生組織（WHO）官員21日表示，病毒突變速度「比季節性流感還慢」，目前疫苗仍有效，明年全球經濟仍可望出現強勁復甦。

隨全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，在經濟及資金面仍有利下，搭配年底投信法人及集團作帳行情、明年第一季財報空窗期作夢行情持續展開，後市行情並不悲觀。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

富邦VIX（00677U）表現最佳，國際疫情大幅升溫，帶動避險資金需求大增。

偉詮電（2436）表現最差，短線乖離過大，惟快充需求趨勢不變，回檔可找尋買點。

盤勢預測：

英國發現新品種新冠病株，導致全球封鎖英國邊境，歐洲股市全面下跌，進而影響到台股投資人信心。台股目前逆價差將近百點，此為特殊現象，尤其台灣22日再度出現本土案例，導致盤中投資人恐慌殺盤，指數重挫207.5點，至於逆價差仍未收斂，投資人在操作上須留意月線跌破之可能，一旦破線，手中持股恐須做好調整避險。

雖整體而言，台灣防疫仍相當優異，惟出現本土案例後，短線上信心問題仍待時間化解。不過，產業趨勢一旦形成，將不會輕易改變，其中，鋼鐵漲價效應持續發酵，鋼筋價格飆漲尚未反映於財報上，股價拉回測試支撐，投資人可伺機切入尋找買點。

電子股方面，快充需求仍是重要題材，未來在5G發展下，電池規格將越來越高。品牌廠商亦將拉高快充規格，可望帶動市場需求持續攀升，形成巨大商機，台灣IC設計業者有望取得獲利空間。偉詮電22日雖受大盤影響股價拉回修正，惟上漲量增、下跌量縮，整體籌碼面仍穩定，且11月單月每股盈餘0.68元，基本面出現轉機，股價仍處低基期，一旦乖離收斂後，有望再展攻勢。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

矽創（8016）表現最佳，雖受大盤拖累，股價小幅回檔，惟下跌幅度遠低於其餘電子股，後市仍持續看好。

鴻翊（3521）表現最差，獲利賣壓在大盤重挫下大舉出籠，惟以大格局而言，股價基期仍偏低，持續看好不變。

盤勢預測：

台股加權指數在22日中午12點後，受疫情惡化消息影響，出現全面性急殺。除防疫類股外無一倖免，已出現多殺多的情況。展望後市，在市場不理性殺盤下，不建議投資人任意殺低持股，同時亦不建議進場低接股票，可多觀察2～3天，待市場消化消息後，再行調節持股。

台灣雖傳出本土案例，疫情傳出利空消息，惟台股原先走的本就是資金行情，各國疫情的加劇，只會促使美國聯準會（Fed）釋出更多刺激法案，進而讓國際資金越來越多。待市場冷靜後，反而可利用大盤因消息面急跌所造就的低價，低接布局部分未來潛力股。

（鄭郁平綜合報導）