陳學進︱驊訊獲利成長可期 陽明船隊添生力軍

台股在外資準備放長假、內資挑大梁下，倫元投顧分析師陳學進指出，年底投信法人及集團作帳行情即將展開，投資人對於部分集團股、內資連買股，及營運具成長題材的個股，可逢低布局。本周投資組合前兩大為驊訊（6237）、陽明（2609），再選入合勤控（3704）、大同（2371）與第一銅（2009）。



隨台股累積漲幅已大、外資準備放長假、市場追價意願轉趨保守，預期短線加權指數將持續於14,000～14,500點區間震盪，建議投資人對於部分漲幅已大、趨勢轉弱及籌碼面凌亂之個股，應避免追價、減碼因應。



不過，就中長線而言，內資法人大戶偏多心態不變，只要多方架構未遭破壞且市場人氣尚在，對於短線的震盪投資人亦無須過度憂慮。



選股方面，除部分漲多個股，不建議過度追價外，隨外資放長假、內資挑大梁，年底投信法人及集團作帳行情展開，建議投資人可鎖定部分內資大戶偏愛以及集團概念股，若兼具轉機題材則更佳。例如合勤控、耀登、亞信、建漢、華電網、亞太電、台揚、威盛、驊訊、光鼎、保銳、建舜電、研華、志豐、華榮、宏泰、威致、第一銅、喬山、長榮、陽明、中航、大同等，皆表現犀利，投資人可伺機逢低布局。



展望後市，隨新冠疫苗問世，並於歐美各國陸續施打後，不僅可望帶動更多產業與區域的經濟復甦，各市調機構亦紛紛預期明年全球經濟將出現「V型」復甦。