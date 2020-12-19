鐘崑禎︱一詮漲勢有望再起 金像電看好獲利續揚

台股上周雖量縮震盪，但仍站穩短期均線，顯見多頭尚未棄守，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，大盤自12月中旬起面臨籌碼換手期，資金輪動快速，盤面缺乏主流族群且個股漲跌不連貫下，操作難度加劇，所幸新台幣續強、美元持續破底，整體資金行情持續看好；本周投資組合前兩大為一詮 （2486）、金像電（2368），再選入矽創（8016）、鴻翊（3521）與鴻碩（3092）。



以總體經濟來看，中研院與台綜院同步上調2020全年經濟成長率至2.71％及2.52％，2021年經濟成長率上修至4.24％與3.53％，若疫苗順利在2021年普及施打，台灣將有望成為全球經濟成長最亮眼的新興國家之一。未來台股走得將不再是單純的資金行情，而是具有基本面的多頭行情，因此在全球低利率環境下，國際資金才會不斷湧入國內。



然而多數電子類股畢竟都已大漲一段，短線還是需要適度休息及籌碼消化，低風險的族群可以留意近期報價不斷上調的航運及鋼鐵類股。航運類股的缺櫃問題延燒，SCFI運價指數上周大漲接近一成，船運公司將半個月調整一次的運價改為每周調整，預計在農曆年前整體供需都將持續失衡；鋼鐵類股則受惠疫情趨緩，科技業加大擴廠計畫，需求提升，加上澳洲因暴雨侵襲，供給受限，鐵礦砂單月漲幅已達三成以上，倫敦金屬交易所（LME）的鎳價也漲至一年來新高。



展望本周，預計外資正式進入耶誕假期前仍有零星賣壓，選股應避開外資持股比重偏高且漲幅過大的個股。