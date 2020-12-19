楊基政︱立德營運具轉機 四維航綠舞飯店減資

台股周線終止連六紅，周成交值縮減至1.24兆元，啟發投顧分析師楊基政指出，大盤在高檔形成壓縮整理盤，資金在類股間加速輪動，投資人可降低持股部位，靜待主流明確出現再行加碼；本周投資組合前兩大為立德（3058）、四維航（5608），再選入台船（2208）、迅得（6438）與光聯（5315）。



加權指數上周維持在9日高點14,427點與月線間震盪整理，以技術面角度，大盤月線持續上揚，然短線已出現3日不創14,427點新高的止漲訊號，且11月2日12,480點接11月30日13,722點的上升趨勢線在14日遭到跌破，因此形成下有月線支撐，上有高點14,427點的壓縮整理盤。



整體而言，資金在高價、ABF載板、半導體、記憶體、手機快充與區塊鏈等題材間快速輪動，導致強勢族群波段攻勢缺乏連續性，現階段指數空間不大，以個股表現為主，領先的強勢族群受盤面輪動加速影響，包含智邦、立積等漲多股容易出現回檔走勢。



類股方面，台積電與聯電等權值股雖陷入整理，但香港發出首張加密貨幣牌照，以及比特幣衝破2萬美元關卡激勵下，二線板卡廠近期逐步走強；手機快充族群也因蘋果新機不再隨機附贈充電器，增添缺貨題材的想像空間。



短線上具備轉機題材的航運與傳產原物料族群接棒多頭旗幟，成為指標類股，矽晶圓與被動元件族群亦加入輪動結構，後續只要領先股走勢未明顯轉強，暗示盤勢將維持在區間盤整。