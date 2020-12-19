洪任浚︱偉詮電業績成長強勁 保瑞攻全球供應鏈

台股於「萬四」高檔震盪，運達投顧分析師洪任浚指出，外資進入長假後，台股將量能縮減，使資金更加集中於部分標的，操作建議偏向選股不選市，快充IC、原物料族群均為可留意之標的。本周投資組合前兩大為偉詮電（2436）、保瑞（6472），再選入立端（6245）、矽創（8016）、威致（2028）與富邦VIX（00677U）。



時序進入歲末年終，外資準備進入耶誕長假，直至2021年才會恢復正常交易。隨外資資金撤出，台股量能亦將隨外資休假進入量縮整理格局，至明年1月後才會恢復正常。



觀察盤面，台股量能縮減，同時也使資金更加集中於某些特定族群。自18日走勢看出台股結構出現改變，加權指數小跌8.97點，惟上市櫃上漲家數830家、下跌家數1,113家，且未有跌停標的，漲停家數卻高達25家，可見資金行情，差別在於投資人須挑選正確標的。



股價的上漲往往來自於產業成長力道，蘋果iPhone 12發表後，正式宣告5W充電器走入歷史，快充需求迅速成長，成為市場消費性電子市場重要趨勢。此外，5G手機屬高耗能產品，快充IC可減少使用者在充電上所耗費的時間。偉詮電11月自結每股盈餘高達0.68元，單月獲利已近第三季整季水準，在基本面好轉下，股價仍處相對低檔，為可布局的標的。



隨美國總統由拜登勝選，過去在川普任內卡關的1.5兆建設法案，將重啟協商，可望帶動原物料價格上漲，鐵礦砂、銅、鎳等工業金屬均可望輪動輪漲。