第6洞│作帳行情登場 達人挑強勢股

台股於「萬四」關卡持續高檔震盪，外資近期陸續結帳，逐步開啟耶誕長假模式，外資撤離導致台股成交量大縮。法人分析，台股今年大行情「內資主導」，投資人無須過度擔憂外資縮手、量能縮減，反而連日來賣壓可望暫緩，在年底法人、集團作帳、財報空窗作夢，「兩大行情」推升下，中小型股年終可望接棒演出。



運達投顧分析師洪任浚本周再新選入藥廠保瑞、工業電腦廠立端及IC設計廠矽創；整體持股比率達100％，投組中偉詮電再次以25.7％占比最高，保瑞、立端、矽創及威致分別各占13～20％，富邦VIX 9.9％為最低。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組回歸五檔，標的再次大換血，選入LED導線架廠一詮、PCB廠金像電、IC設計廠矽創、POS系統產品生產廠鴻翊及連接線束廠鴻碩，全數布局電子股熱門族群；整體持股比率微幅降至99.6％，投組前兩大為一詮、金像電，比重分別為20.4％、20.2％，矽創、鴻翊及鴻碩占比則平均分布於19～20％之間。



啟發投顧分析師楊基政本周投組恢復五檔，在18日航運族群集體揚帆下，看準時局搶布局四維航、台船，再加上電源供應器廠立德，當中包含四檔銅板股；整體持股比率縮減至98.1％，投組中立德占比34％為最重，四維航、台船約占兩成，續留的迅得及光聯各占7.9％、4.8％為最低。



倫元投顧分析師陳學進本周投組亦全數翻新，於年底內資作帳行情展開之際，布局法人連買、營運具轉機題材之標的。選入PC音效晶片廠驊訊、貨櫃航運陽明、網通廠合勤控、資產題材的大同及鋼鐵股第一銅；整體持股比率99.8％，投組中首重驊訊，占比28.3％，其餘四檔則落在11～21％間。



逐洞賽全新循環第五洞競賽結果公布，洪任浚六檔標的全數獲利，以高達6.54％的報酬率獨占鼇頭，除大幅領先外，亦完勝大盤的-0.08％，奪下本循環首座金盃。楊基政則以0.55％的績效力守盈餘，居榜眼位置；而鐘崑禎、陳學進則分別以-1.86％、-2.39％的投組報酬，位居第三、四名。



楊基政上周投組中的建舜電，11月營收3.11億元，月增14.6％、年增21％，創單月歷史新高，基本面帶動股價啟動「有基之彈」，以24.19％超高報酬率傲視群雄。



四位達人第五洞結果出爐，上周由洪任浚殺出重圍，奪下首冠。鐘崑禎、楊基政則各擁兩洞冠軍，暫並列第一。台股上周雖小跌0.08％，仍拉出帶下影線之周線，七連紅成就達成，截至目前大盤累計報酬7.18％。