快充需求強勁 偉詮電亮燈連2日上攻

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，股價已連兩日漲停，快充需求強勁，基本面具高成長性，續抱即可。

晶焱（6411）表現最差，受大盤影響，股價短線出現回檔，惟在快充需求帶動下，保護元件使用量亦同步增加，回測均線支撐可逢低布局。

盤勢預測 ：

台股現貨及期貨出現大幅逆價差空間，而逆價差通常會是以現貨急跌、期貨不跌來收斂，投資人需留意短線大盤震盪回檔之風險。12月即將進入尾聲，外資下周將迎來年假，以過去經驗觀察，外資並不會過度追價，等到年假後買盤才會回流。展望後市，台股若少了外資買盤，內資主力將成為台股主要資金來源，因此，權值類股表現空間相對不大，將由中小型股接棒演出。

股價漲跌取決於市場資金動向，例如近期內資鎖定的快充IC設計類股，偉詮電買盤其實上周就已浮現，日前股價拉回月線，為投資人可布局之買點。股價近期再度連兩日漲停，創波段新高。操作方面，短期出現倒V型態機會不大，頭部型態未出現前，持股投資人可續抱。

此外，鋼鐵族群股價17日出現回檔，在鋼筋報價大漲利多消息出現後，威致股價反而過高不漲，不過隨外資連買布局，籌碼相對穩定，股價仍具向上創高空間；生技族群則為內資最常布局之族群，股價歷經半年整理後，籌碼面轉趨穩定，長線投資資金並未撤離，只要慎選個股，仍有獲利空間。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

建舜電（3322）表現最佳，11月年增21.01％，轉機性強，隨技術面領先突破高點，後市可望向上續攻。

迅得（6438）表現最差，打入日月光智慧工廠，11月營收年增92％，回測月線後可望攻勢再起。

盤勢預測：

台股17日小跌45點，成交值2,290億元，短線在月線與前波高點14,427點區間震盪，近期類股輪動加速，投資人應避免追高殺低。

類股方面，在香港發出首張加密貨幣牌照激勵下，青雲、撼訊、映泰等區塊鏈族群17日紛紛強攻漲停板，快充族群則在iphone12不再隨機附充電器，以及快充IC缺貨題材持續發效下，天鈺、偉詮、通嘉持續表現。

此外，ABF載板、矽晶圓、半導體、記憶體、被動元件、鋼鐵及金融在年底作帳行情下，也有望獲資金輪動，但整體盤面不易出現齊漲齊跌走勢，由於月均線持續高角度上揚，短線或有震盪，觀察月線14,046點附近支撐力道。近期可聚焦11月營收表現佳的族群，並配合技術面領先突破高點的新強勢股操作，惟需留意追價風險。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

群創（3481）表現最佳，第三季轉盈、第四季營運看俏，市況一路看旺至明年，整體量價結構處於多方趨勢、內外資法人大戶心態積極偏多，預期後市仍有續漲機會，逢低值得留意。

鈺邦（6449）表現最差，晶片化固態電容與日廠拉近差距，惟短期股價線型架構偏弱、易有震盪，建議短線若有反彈，投資人逢高可順勢出，暫先收回資金，謀定而後動。

盤勢預測：

台股17日震盪拉回整理，終場下跌45.53點，跌幅0.32％，收在14,258.93點；櫃買指數亦下跌0.55點，跌幅0.31％，收在179.74點；三大法人進出方面，外資續買29.04億元，投信轉賣0.97億元，自營商續賣0.69億元，惟外資法人於台指期賣超3,231口多單，累計淨空單部位為6,886口，心態轉趨謹慎中性偏多。

隨市場追價意願轉趨保守，加上市場多空訊息紛擾下，預期短期台股仍將持續於14,000~14,500點區間震盪。建議投資人對於部份漲幅已大、趨勢轉弱、籌碼面轉趨凌亂之個股，應採取保守操作或減碼因應。

展望後市，隨全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，美國聯準會（Fed）主席鮑爾更表示，直至經濟復甦出現實質進展前，都將持續維持低利率、每月購債至少1,200億美元政策不變，因此並不擔心股市估值過高。加上歐美各國陸續開始施打疫苗後，將可望帶動產業與區域經濟復甦，經濟及資金面持續看佳，有利於牛市行情延續。

選股方面，比特幣概念股、快充IC等短線漲多個股，基於風險考量，不建議再過度追價。不過，包括群創、志聖、中天及合一等，股價經適度換手整理後已逐步加溫，後市作價續漲空間可期，逢低值得留意。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

金像電（2368）表現最佳，股價17日小幅拉回，但在印刷電路板（PCB）族群中，基期相對偏低，後市持續看好。

十銓（4967）表現最差，前高賣壓沉重，短線若遲遲站不穩38元，建議先行出場。

盤勢預測：

外資正式進入聖誕假期前，預期加權指數都將維持高檔震盪格局，但新台幣匯率續強的環境底下，一旦外資賣壓結束，接下來就將輪到內資表現，投信若在12月下旬加重作帳力道，基本上都會針對股本較小的個股，因此建議投資人提前布局營收亮眼的中小型股。

以類股角度，鋼鐵族群目前風險較低且上漲空間仍大，受國際鋼價大漲及市場缺貨影響，相關原料報價有望全面大漲，預估熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼捲等各項產品每公噸可能上漲1,200～1,500元左右。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）