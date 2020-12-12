陳學進︱訊達11月營收出色 鈺邦獲利有望倍增

台股10、11日連兩日出現高檔震盪，倫元投顧分析師陳學進指出，在「驚驚漲」格局中，適度回檔換手整理，有助緩解短線過熱跡象，牛市行情可望持續。本周投資組合前兩大為訊達（6140）、鈺邦（6449），再選入群創（3481）、佳邦（6284）與中天（4128）。



台股大漲後，連續兩日震盪走勢，使許多投資人感到膽戰心驚。「漲時看支撐、跌時看壓力」，在多頭格局不變下，漲多雖必有震盪，惟加權指數拉回遇支撐，顯示將得以快速回穩。台股在一路驚驚漲後，將可望因著震盪換手整理，有效化解短線技術指標過熱現象，延續多頭續漲時間與空間。



股市長期脈動必定將跟隨經濟走勢，隨疫苗問世後，將可望帶動產業、區域經濟復甦，各市調機構亦紛紛預期明年全球經濟將出現「V型」復甦。我國經濟復甦訊號又相對明確，行政院主計總處大幅上修今年國內生產毛額（GDP）成長率至2.54％，更預估明年國內經濟成長率可望上看3.83％。



以資金面觀察，全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，歐洲央行（ECB）除將疫情緊急購債計劃（PEPP）再加碼6,000億歐元外，更提供銀行低利貸款，並延長量化寬鬆（QE）實施時間至2022年底後；隨後美國聯準會（Fed）亦可望跟進。在資金充裕下，再配合年底法人與集團作帳行情、明年首季財報空窗期作夢行情、「三軋」行情持續展開，均有利於牛市持續。



選股方面，盤面仍有眾多低基期、低位階，且產業前景看佳、具轉機題材之個股。