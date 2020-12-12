鐘崑禎︱金像電看好補漲行情 義隆客戶下單強勁

台股上周創下14,427點後進入高檔震盪，12日終場收腳穩住10日均線，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，盤勢目前處於典型的資金行情，只要新台幣或美元未出現急貶急漲，整體格局都將維持多頭架構；本周投資組合前兩大為金像電（2368）、義隆（2458），再選入南茂（8150）、十銓（4967）、協禧（3071）與富邦VIX（00677U）。



加權指數周K線收出十字線，高低點落差達346點，且近五日大盤成交均量高達3千億元以上，大幅的波動加上不斷放大的成交量，意味著籌碼的高度不穩定性，投資人換手速度加快，且當沖占比升高至三成以上，個股波段隨之放大，整體而言在盤面資金充沛下，多頭行情仍會延續，但短期震盪勢必加劇。



從資金面角度，外資上半年淨匯出181億美元，隨美國不斷降息加上台灣疫情緩解，下半年開始不斷將資金匯回台灣，單是11月外資就淨匯入58.88億美元，累積前11個月從原本的淨匯出181億美元縮減至95億美元左右，顯示新台幣還有很大的升值空間。



當大盤處於典型的資金行情下，任何技術指標都無法完全反應出台股的全貌，因此建議投資人現階段直接觀察新台幣、美元動向，只要新台幣沒有出現大幅貶值，或美元沒有出現大幅度急漲，基本都不會有大幅回檔的疑慮。



展望本周，資金將在電子股的高低位階做轉換，漲多股應適度獲利了結，操作上避免追高，選股以低基期、剛轉強的類股為主。