第5洞│台股高檔震盪 達人布局強棒

隨時序進入年末，外資在期、現貨同步偏空操作，連三日賣超台股，11日更擴大至21.31億元，導致台股歷經連兩日高檔震盪。不過，11月營收上周已公布完畢，不少個股重返年、月雙增成長軌道，股價有望跟進。展望後市，歐美即將迎來耶誕假期，長假效應亦將影響外資操作策略。



運達投顧分析師洪任浚本周選股新增至六檔，再加入低檔沉潛許久的生技股合一、中天，及靜電防護（ESD）IC廠晶焱、鋼鐵股威致、避險用之富邦VIX；整體持股比例99.9％，投組首重偉詮電，占比達26％，富邦VIX 9.7％為最低，其餘四檔則落在15～17％。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組維持六檔，標的全數翻新，選入記憶體模組廠十銓、散熱風扇廠協禧、PCB廠金像電、IC設計義隆、封測廠南茂及富邦VIX，布局電子股今年以來熱門族群；整體持股比例提升至99.8％，投組前兩大為金像電、義隆，比重分別為19.5％、18.4％，南茂、十銓、協禧及富邦VIX占比則平均分布於14～16％之間。



啟發投顧分析師楊基政本周投組新增為六檔，大肆布局「電金族群」，多為11月營收繳出亮眼成績、繳出年增成績之個股。包括自動化設備廠迅得、中小尺寸面板廠光聯、訊號連接產品大廠建舜電、金融股富邦金、PS5供應鏈正崴及天線元件大廠佳邦；整體持股比例大增至99.3％，投組中首重迅得，占比達25％，另四檔則落在12～17％。



倫元投顧分析師陳學進本周投組大換血，鎖定產業正處於成長趨勢之個股，包括系統整合商訊達、固態電容廠鈺邦、面板股群創、天線元件大廠佳邦及生技股中天，其中鈺邦、佳邦上周股價寫下連紅佳績；整體持股比例略為降低至99.7％，其中訊達、鈺邦占比22％及21.7％為最高，群創、佳邦、中天占比在16～20％之間。



逐洞賽全新循環第四洞競賽結果公布，鐘崑禎以高達7.14％的報酬率再下一城，連兩周登上衛冕者寶座。而陳學進則以3.92％之報酬率拿下榜眼。而楊基政、洪任浚則分別各以2.92％、-0.73％的投組報酬，位居第三、四名。



四位達人第四洞結果出爐，上周各達人間競爭激烈、五日當中績效互有領先，最終由鐘崑禎脫穎而出，與楊基政目前各擁兩洞冠軍，暫並列第一。大盤周K拉出十字線，然仍力保周K連六紅。截至目前大盤累計報酬7.26％，後續在外資期貨部位五年來首見翻空，台幣持續升值、資金面支撐之多空交戰下，台股5日線保衛戰將是關鍵。