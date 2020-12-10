華晶科具轉機題材 短線漲幅高考慮獲利落袋

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

華晶科（3059）表現最佳，11月營收年增24.84%，具轉機題材，惟短線漲幅已高，逢高可先考慮獲利落袋。

欣普羅（6560）表現最差，實物投影機需求暢旺，11月營收再創新高，整理後有望再攻。

盤勢預測 ：

台股10日出現獲利回吐賣壓，終場下跌140點，並在14,319～14,336點留下跳空缺口，成交值則維持在3,068億元。盤面上華邦電、聯電等短線漲多股出現明顯壓回，轉由鋼鐵與被動元件族群撐盤，後續需留意大盤在3日內若未能攻克14,427點，將視為初步止漲訊號。

操作上可於14,300點以上進行汰弱留強，弱勢族群建議且戰且走，漲多股勿過度追漲，鋼鐵與被動元件等強勢族群短打即可。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，受大盤影響，早盤稍作修正，但午盤過後低接買盤陸續進場，後市持續看好。

街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，在需求提升的環境下，待油價稍作整理過後，持續看多。

盤勢預測：

加權指數受美股回檔影響，10日早盤一度大跌180點以上，但新台幣續強下，午盤過後陸續有低接買盤進場，終場跌幅收斂，以14,249點作收。目前這種典型的資金行情，漲多股就算出現獲利了結賣壓，或大盤進行技術上的乖離修正，這種都是合理範圍，除非新台幣大幅貶值或美元急漲，多頭格局才有瓦解的疑慮。

以類股角度，盤面上的強勢族群轉由鋼鐵類股接手，近期報價不斷調漲，若把周期拉長到2021年，預期鐵礦砂每公噸將強漲至150美元，加上供需缺口持續吃緊，這類型的非電族群可以多加留意。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

彩晶（6116）表現最佳，產能滿載、訂單能見度看至明年，配合內外資法人大戶偏多心態不變、籌碼及技術面均相對有利下，只要量價不失控，後市仍具續漲空間。

台積電（2330）表現最差，營運看旺，600元目標價已成外資圈共識，雖股價10日開低拉回整理，惟多頭趨勢仍向上，預期經短線震盪換手整理後，仍有上漲機會可期。

盤勢預測：

台股10日開低拉回整理，終場下跌140.65點，跌幅0.98％，收在14,249.49點；櫃買指數亦同步下殺2.13點，跌幅1.17％，收在180.53點；三大法人進出方面，外資續賣143.43億元，投信續買11.48億元，自營商轉賣49.36億元，惟外資法人於台指期加碼502口多單，累計淨空單部位為992口，心態轉趨謹慎。

美國新刺激法案卡關、現任總統川普猛打法律戰，導致四大指數9日全面下跌，費半指數更暴跌近3％。台股11月來加權指數已大漲近2,000點，受累積漲幅偏大心理壓力影響，市場一旦出現任何風吹草動，容易引發巨大漣漪，台股10日即在美股拖累下大打噴嚏。

觀察盤面，除傳產鋼鐵族群強勢表態外，力旺、迅得、大同等，股價亦表現亮眼。不過，權值股台積電、聯電、世界、鴻海，及強勢股華邦電、南亞科、旺宏、晶豪科、環球晶、晶相光、界霖、鈺創、創惟卻在市場追價意願轉趨保守、獲利回吐賣壓出籠下，股價不支倒地。

不過，就技術面而言，目前10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，均呈現多頭排列向上，且成交量仍持穩於3,000億元左右，量價未見失序，亦未出現暴量長黑、島狀反轉。因此，即便大盤回檔修正，再度回升機率仍高，投資人可待頭部型態出現後再行反手操作。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，快充IC需求強勁，帶動其11月營收創新高，股價上攻可期。

華新（1605）表現最差，受大盤拖累，短線回測月線支撐，惟月線上揚有撐、向上趨勢仍不變。

盤勢預測：

台股10日的急殺，可從市場資金方向看出端倪。本周資金最大量能落在聯電（2303），惟其11月營收卻不如預期，股價連兩日下挫。量能最大的指標股轉弱，引發多頭融資斷頭壓力，對加權指數方面亦造成信心面衝擊，引動同族群的台積電（2330）出現回檔。兩檔權值股同時修正，進而導致大盤重挫。不過，「黑暗中才能看見最璀璨的流星」，加權指數拉回，反而看見台股未來機會所在。

觀察盤面，資金流向將決定行情方向，當半導體族群遭遇賣壓，資金隨即轉入原物料族群，鋼鐵類股10日於逆勢中展現韌性。包括鋼筋廠威致、海光亮燈漲停，不鏽鋼股的建錩亦強拉尾盤，攻上漲停價位，顯示資金已於低檔布局籌碼。

選股方面，國際間的工業金屬價格出現大漲，銅、鎳、鐵礦砂價格勁揚；油價經短線回檔後，整體多方趨勢未受破壞。原物料產業之低價庫存，成為未來獲利提升關鍵，利差擴大後，將反映於財報數字。華新手中握有大量銅、鎳原料庫存，第三季認列庫存漲價後，獲利大增。國際原物料價格持續上揚、風力發電拉線需求不減，長期獲利能力看好，雖短線受大盤影響，但回測月線支撐不破，多方趨勢未變。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）