華晶科轉型有成 短線衝高先考慮獲利落袋

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

華晶科（3059）表現最佳，轉型有成，具轉機題材，短線衝高可先考慮獲利落袋。

欣普羅（6560）表現最差，實物投影機需求暢旺，10月單月每股盈餘跳增至0.9元，整理後有機會再攻。

盤勢預測 ：

台股9日由被動元件族群領軍持續創高，終場上漲29點，成交值為3,097億元，矽晶圓大廠中美晶同步帶動櫃買指數指數持續走強。後續可於14,300點以上進行汰弱留強操作，對於弱勢股則建議且戰且走。

隨盤面輪動加快，同步與落後族群加入輪動行列，面板及記憶體相關族震盪，逢高可先獲利了結，在13,031點後輪動架構依序為ABF載板、矽晶圓、記憶體、半導體、面板及區塊鏈等，急漲一波族群可順勢調節。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

華邦電（2344）表現最佳，NOR Flash市況轉佳，配合內外資法人大戶偏多心態不變、籌碼及技術面均相對有利下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

台積電（2330）表現最差，營運看旺，600元目標價已成外資圈共識，惟股價9日於高檔震盪整理，不過，但在量價結構配合得宜下，仍持續看好。

盤勢預測：

台股9日震盪走高，加權指數再創新高，終場上漲29.74點，漲幅0.21％，收在14,390.14點；櫃買指數亦揚升1.44點，漲幅0.79％，收在182.66點；三大法人進出方面，外資轉賣11.07億元，投信續買30.07億元，自營商轉買5.12億元，惟外資法人於台指期減碼4,394口多單，轉為淨空單部位為692口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數自3月19日8,523點起漲，至9日再創14,427點新高為止，已大漲近6,000點，不過，截至目前為止，整體成交量仍持穩於約3,000億元，未出現量價異常之過熱情況。此外，新冠疫苗問世可望帶動更多產業與區域經濟復甦，市場樂觀預期，明年全球經濟將出現「V型」復甦。配合法人及集團年底作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情持續展開，均有利於牛市延續。

選股方面，雖部分漲多之個股，近期股價出現劇烈波動，惟盤面上仍有眾多績優股輪番表態。包括中美晶、合晶、國巨、華新科、信昌電、蜜望實、華邦電、南亞科、晶豪科、友達、群創、全新、天鈺、偉詮電、通嘉、威盛、漢磊、嘉晶、光罩等，近期股價皆漲勢凌厲，顯見市場多方氣盛，多頭輪動輪漲格局仍將持續，逢低可順勢作多。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

菱生（2369）表現最佳，短線漲幅雖然高達三成以上，但以封裝廠來講股價淨值比還不高，後市持續看好。

街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，油價短線較缺乏利多消息，但大趨勢依舊看多。

盤勢預測：

加權指數9日小幅上漲，持續續創歷史新高，主要帶動族群為半導體、被動元件；傳產部份則由航運族群領頭，惟外資受聖誕假期影響，買超幅度逐漸下降，但內資買盤持續放大，以目前的態勢有望一路作帳到年底，且盤面上低基期的族群尚多，整體多頭仍有諸多可用之兵，月底前都可提前布局尚未起漲的產業。

儘管多頭格局不會輕易結束，但在典型的資金行情下，大盤隨時都將面臨技術面上的乖離修正，因此建議還是要適度獲利了結，重新將資金轉移到低基期產業。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

偉詮電（2436）表現最佳，快充IC需求強勁，帶動其11月營收創新高，股價上攻可期。

厚生（2107）表現最差，遭外資調節，股價短線回測月線支撐，投資人可以前波大量紅K棒之低點為主要支撐，若跌破則建議換股操作。

盤勢預測：

台股9日在周選擇權帶動下，加權指數再突破14,400點整數心理關卡，成交金額亦衝破3,000億元。觀察盤面，晶圓雙雄股價回檔，聯電（2303）、台積電（2330）分別下挫1.96％、0.76％；而接棒演出的則是低價IC設計與被動元件族群，個股依舊維持輪動輪漲格局，且速度相當快，投資人需留意追價風險。

台股於亞股中表現相對強勢，香港恆生、上證指數均已回到月線位置，台股卻能持續走強，主因內資買盤力道不減。然而，內資操作變動速度之快，反倒外資在本波行情中進場數量偏少，甚至在期貨市場操作持續減碼多單，至9日已轉為空方布局，顯見股價大漲後，外資操作明顯轉趨保守。台股已來到法人預估的漲幅滿足點，第四季至明年首季又適逢電子業傳統淡季，以目前融資水位而言，一旦法人轉向操作，震盪幅度將相當可觀，投資人應持續關注法人操作。

選股方面，產業需具一定成長性，方有抵抗回檔之力量，隨5G智慧型手機滲透率提升，且蘋果不再提供充電器，引爆快充IC缺貨潮。偉詮電、天鈺、通嘉11月營收皆出現大幅成長，基本面大好、配合技術面轉強，有利於股價上攻。此外，股價處於低檔的原物料族群，亦具備漲價題材，在景氣循環商機帶動下，為可布局之方向。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）