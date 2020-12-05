陳學進︱華邦電NOR Flash當紅 鈺創業績轉佳可期

台股4日再創14,149點波段新高，倫元投顧分析師陳學進指出，台股目前多頭架構仍穩固，投資人可趁震盪拉回，布局部分營運具轉機之個股。本周投資組合前兩大為華邦電（2344）、鈺創（5351），再選入彩晶（6116）、群創（3481）與台積電（2330）。



雖台股加權指數自3月19日8,523點起漲來，至4日再創14,149點波段新高，已大漲5,600多點。惟以國際消息面觀察，隨疫苗屢屢報喜，市場法人紛紛預期明年全球經濟可望出現「V型」復甦，加上美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變，市場資金持續湧向股市，有利全球股市持續向上挺進。



此外，就量價結構視之，可留意到即使11月30日因MSCI（明晟）雙降台股權重，使得台股下殺摜破5日、10日線，單日成交量更一舉放大至3,861億元。不過，台股仍符合多頭特性，隨底部不斷墊高，每一次的震盪拉回，皆為低接的良機。



展望後市，目前VIX恐慌指數仍持續於20左右低檔盤旋，顯見主力控盤者對後市行情發展，仍秉持「正向偏多」心態。再配合年底法人及集團作帳行情、明年首季財報空窗期作夢行情、「三軋」行情陸續展開。只要量價結構並未泡沫化失序、多方結構未遭破壞，後市仍是看多不變。



選股方面，現階段多方主軸仍圍繞於部分低基期、低位階，且前景展望佳、營運具轉機題材之個股，尤其當低檔量增、趨勢轉多，短線將有行情可期。