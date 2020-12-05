洪任浚︱京鼎大客戶釋肥單 華新產品報價喊漲

台股加權指數近期屢創新高，運達投顧分析師洪任浚指出，目前盤面資金轉入部分低價具題材面佳持、籌碼面穩定之個股，投資人可隨法人動向調整持股。本周投資組合前兩大為京鼎（3413）、華新（1605），再選入厚生（2107）、台達化（1309）與偉詮電（2436）。



台股加權指數單周上漲265點，且頻創歷史新高紀錄，周線連五紅。不過，整體結構卻出現改變，漲多個股逆勢走跌，部分低價個股成為市場主流。此外，台股籌碼面出現法人賣超、融資進場跡象，投資人須多加留意融資高族群之風險，一旦資金抽離，恐將引發融資多殺多。



展望後市，電子股仍為市場主流，惟部分漲多族群近期卻悄悄回檔，包括IC設計的聯發科，自11月23日觸及高點758元後，跌破月線。WIFI 6晶片設計立積，股價在4日跌破月線。甚至過去熱門的ABF載板欣興、南電亦表現落後大盤。反觀低價的面板股群創、友達反而股價大漲。顯見台股目前資金正逐漸移轉，漲多個股遭獲利了結，資金同步轉入具題材、籌碼相對穩定標的。



市場目前關注焦點落在部分具漲價題材之個股，例如面板族群，大漲主因在於韓廠退出市場後，面板產生漲價效應；此外，當全球央行不斷地釋放資金，部分資金終將轉往商品市場，帶動鋼鐵、塑化族群國際報價走揚。



選股方面，原油報價上漲使塑化產品吹起漲價風潮，台達化受惠ABS、PS報價齊揚、毛利率跳升，本業大成長。