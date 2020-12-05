楊基政︱華晶科轉型成果顯現 威剛跨足綠能物流

台股上周在資金行情推升下，再度大漲265點，順利站上萬四大關，啟發投顧分析師楊基政指出，大盤與年線正乖離率漸大，短線恐有修正疑慮，投資人可利用震盪壓回進場布局，並率先將漲多股獲利入袋；本周投資組合前兩大為華晶科（3059）、威剛（3260），再選入欣普羅（6560）、撼訊（6150）與晶碩（6491）。



台股上周在半導體、DRAM及面板族群補漲帶動下，衝關萬四，但盤面輪動速度加快，整體架構在突破13,031點後，以幅度較小的補漲股為主軸，譬如南亞科、華邦電等記憶體族群，但大盤創下新高後，顯示同步族群也已啟動攻勢，指標股聯電及旺宏、南亞科形成助攻鐵三角，後續將作為權值股能走多遠的觀察指標，台積電前波506元高點能否突破亦列入看盤重點。



國際股市上，同樣以外銷為導向的南韓股市短線再創2,742點新高外，美股費半指數、那斯達克指數及道瓊指數4日也依續再創2,793點、12,464點、30,218點新高。



整體而言，漲幅較小的轉機股短線機會較大，12月上半旬基本上有集團作帳行情，操作上以漲幅未過大的權值股為主，但立積、精材、萬海等個股11月初已急漲過，短線恐將先陷入整理。操作上應避免追高殺低，留意類股與族群間的輪動，選股可朝11月營收成長性佳及第四季產業前景不錯的族群為主，並將漲幅較大的個股獲利出場。展望本周，指數空間不大，依舊以個股表現為主，大盤若三個交易日不創新高才為初步止漲訊號。