鐘崑禎︱精成科需求持續暢旺 同致營運可望好轉

台股上周維持驚驚漲格局並向上挺進，順勢攻克萬四大關，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，大盤整體偏多架構穩健，在資金充沛下，選股上可朝低位階的族群進行布局；本周投資組合前兩大為精成科（6191）、同致（3552），再選入菱生（2369）、街口S＆P布蘭特油正2（00715L）、偉詮電（2436）與信昌電（6173）。



美國總統大選過後，最大的不確定因素解除，國際資金大解放，上周美元指數再度破底，促使大量資金湧向亞洲貨幣，加上全球仍處低利率環境，就算歐美疫情持續延燒，國際股市依舊不斷創高，特別是防疫與多檔個股財報皆繳出優異成績的台股，配合穩定的配息與高殖利率題材，更容易吸引大量國際資金轉入。



新台幣匯率4日罕見出現跳空式升值，意味央行棄守短期防線，儘管對出口導向的電子業來講將面臨匯兌損失的問題，但股市卻可以維持強勁的資金動能，激勵台股上周成功續漲265點。



以類股角度，近期漲勢相對疲弱的金融股受11月30日的MSCI季度調整，外資大賣約40億元，然內資普遍不愛操作金融股的前提下，隨外資即將進入耶誕假期，短期內較難出現大舉買回的動作，預期金融股將持續疲弱到年底。然這對整體台股反是好事，因電子、傳產、金融若出現齊漲的走勢，行情容易過熱而迅速回跌，金融股疲弱、權值股震盪可以釋放資金空間，讓中小型股有更大的表現機會。展望本周，資金行情持續發威，但要特別留意電子類股高低位階的轉換。