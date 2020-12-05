第4洞│台股攻破萬四 達人點將

台股上周雖於30日爆出4,096億元爆量長黑，惟隨即持穩突破「萬四關卡」，4日盤中更站上14,149點新高。台股加權指數漲多，熱錢效應匯入下，中小型個股可望匯聚盤面人氣，DRAM、LED、LCD等3D族群吸金，加上鋼鐵及塑化族群衝鋒，低價股接棒氣勢濃厚。此外，11月營收本周將全數公布，亦為盤面觀察焦點。



運達投顧分析師洪任浚本周維持五檔，新加入電器電纜股華新、橡膠股厚生、塑膠股台達化及IC設計廠偉詮電；整體持股比例為99.8％，其中京鼎、華新、厚生及台達化占比皆落在20～23％間，偉詮電占15.6％最低。



摩爾投顧分析師鐘崑禎本周投組提升至六檔，再選入PCB廠精成科、車電概念股同致、IC設計廠偉詮電、被動元件廠信昌電，並在國際油價強彈時，搭配選入街口S&P布蘭特油正2；整體持股比例維持99.7％，精成科、同致各占19.2％、18.2％為投組前兩大，其餘比重介於14～17％間。



啟發投顧分析師楊基政本周投組回歸五檔，包括近期轉型醫療產品的華晶科、記憶體模組廠威剛、光電股欣普羅、比特幣概念股撼訊及隱形眼鏡大廠晶碩；整體持股比例提升至99.2％，投組中首重華晶科，占比達30.8％，另四檔比重平均分布於15～19％。



倫元投顧分析師陳學進本周鎖定上周漲價題材帶動之個股，包含近期受惠DRAM漲價潮的華邦電及鈺創、12月報價可望續漲的面板股彩晶、群創，以及4日盤中衝破500元大關的權王台積電；整體持股比例升至100％，華邦電及鈺創以23.7％、22.3％位居投組前兩大，其餘三檔則落在15～20％間。



逐洞賽全新循環第三洞競賽結果公布，台股本周順利站穩14,000點，大盤上漲265.35點，漲幅1.91％。法人指出，台股能否站穩萬四關卡，成交量能必須放大，方能支撐加權指數持續上攻。



鐘崑禎上周以3.38％的報酬率，領先大盤的1.91％，在四位達人中獨占鰲頭，奪下冠軍頭銜。而楊基政則以0.88％拿下第二名。洪任浚、陳學進則各以-0.74％、-0.92％的投組報酬，位居第三、四名。



台股近期買盤轉向「報價上漲題材股」，本周四位達人布局相關標的，包括電子產業中的DRAM、面板族群，以及傳產股的鋼鐵、塑化、橡膠等，皆炙手可熱。此外，偉詮電將推出USB-PD新晶片，更傳出接獲第二家中系手機廠訂單，明年上半年可望放量出貨，獲二位達人選入投組。



四位達人第三洞結果出爐，由鐘崑禎勝出，目前戰績由擁二洞冠軍的楊基政暫居領先。