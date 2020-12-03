動力-KY漲勢延續再創新高 後市持續看好

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

動力-KY（6591）表現最佳，3日成功持續漲勢再創新高，以大格局來看，股價仍有漲升空間，且整體族群資金還沒完全轉入，後市持續看好。

愛普（6531）表現最差，股價持續在450元上下震盪，基期還不算高，只要能有效消化450元附近賣壓，有望再往上攻。

盤勢預測 ：

加權指數3日續創歷史新高，雖架構上開高走低，但美元持續破底，新台幣再度強升，市場資金進一步增加。隨類股輪動加快，矽晶圓、面板、記憶體、被動元件、功率放大器（PA）成為新強勢產業，電子股成交比重攀至七成以上。

類股方面，金融股在近兩周持續疲弱，主要為外資在MSCI調整當日大賣金融股約40億元，而內資普遍不會特別去操作下，導致該族群表現相對低迷，卻有助於資金釋出到其他中小型股中，否則金融、電子、傳產齊漲，容易整體盤面過熱而快速拉回，後續最好的情況為大盤在萬四關卡來回震盪，資金釋放到中小型股內。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中美晶（5483）表現最佳，前三季每股盈餘達7.82元，加上小金雞環球晶收購案發威，惟短線衝高可先獲利調節。

倉佑（2023）表現最差，短線漲幅已高，逢高先行調節。

盤勢預測：

台股3日在半導體二哥聯電領軍助攻下，盤中創14,049.58點新高後開始震盪，成交值2,690億元，K線呈十字線，櫃買指數同步創高來到180.91點，終場收在179.81點，由於盤面輪動加速，建議可且戰且走，待震盪壓回在布局新強勢股。

類股方面，記憶體與矽晶圓相關族群短線漲幅已大，並不建議過度追價外，同步與落後族群走強建議短打即可，至於11月營收佳的個股可望有短多行情，操作上可利用震盪壓回擇優布局11月營收成長高且第四季前景佳的個股。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

京鼎（3413）表現最佳，半導體設備需求暢旺、記憶體需求回溫，應用材料於美股維持高檔，籌碼穩定、股價突破橫盤整理。

建錩（5014）表現最差，股價於高檔震盪整理，回測月線支撐，量能未有太大變化，區間整理格局未變。

盤勢預測：

台股加權指數3日走勢震盪，早盤一度攻破萬四大關，惟後續在賣壓調節下，終場收跌12點。結構上亦出現巨大轉變，上漲家數809家、下跌家數1,164家，個股表現相對大盤弱勢。

台股11月大漲千點後，市場利多消息仍持續放送，推升台股頻創歷史新高。不過，觀察融資餘額及外資買賣超變化，自 11月17日起，融資大增百億元，然外資並未大買，反而賣超70億元，顯示籌碼已自法人手中逐漸流向散戶。而以融資交易之投資人，一旦遭遇行情快速拉回，恐容易引發融資斷頭壓力。

觀察盤面，例如晶電、榮創股價2日漲停後，僅有一日行情，隔日立即下殺，投資人易被套在高點。因此，在題材炒作下，若個股籌碼面相對混亂、基本面未跟上，此時只要出現風吹草動，都易引發股價的大幅震盪。並非這些個股不佳，只是漲多後，風險自然升高，投資人需多加留意。

選股方面，應回歸個股本身價值探討，其中在新台幣大幅升值、資金回流趨勢下，回流資金將用於大量購置土地及建設廠房，帶動水泥與鋼筋價格上揚。台灣兩大鋼筋廠威致、海光皆出現虧轉盈，加上今年全台鋼筋消費量預計將達580萬噸，明年甚至將突破600萬噸大關，在基本面持續好轉下，後續走勢可期。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

錩新（2415）表現最佳，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，惟股價3日未能止穩上漲，在市場追價意願不足下，上檔有壓，短線若有反彈，建議可逢高順勢出脫換股操作。

美德醫療-DR（9103）表現最差，歐美疫情再起、業績表現亮眼，後續股價若能止穩、站上於短天期均線，將有強彈表現機會。

盤勢預測：

台股3日開平狹幅震盪整理，終場下跌12.05點，跌幅0.09％，收在13,977.09點；櫃買指數亦同步下跌0.19點，跌幅0.11％，收在179.81點；三大法人進出方面，外資續賣64.78億元，投信續買0.06億元，自營商轉賣12.26億元，惟外資法人於台指期加碼522口多單，累計淨多單部位為10,258口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股3日突破「萬四關卡」，投資人可就VIX恐慌指數、整體量價結構配合及類股輪動結構三大方向，作為能否進場之依據。其中，以目前來說，恐慌指數仍持續於20左右低檔盤旋，顯見主力控盤者對後市行情發展，仍秉持「正向偏多」心態。

整體量價結構配合方面，雖11月30日因MSCI（明晟）雙降台股權重，使單日成交量放大至3,861億元，長黑K棒摜破5日及10日線位置區，不過，隔日隨即止穩上漲，並出現「母子孕育線」，加權指數3日再創14,049點新高，整體量價配合得宜。

觀察類股與個股輪動結構，雖台積電持續於500元附近震盪，惟二哥聯電卻挺身而出，股價持續上漲。矽晶圓龍頭環球晶受併購題材激勵下連日大漲，連帶合晶亦接棒亮燈漲停。此外，盤面更不乏低基期、低位階之績優股連袂上漲，顯見市場人氣依舊沸騰，預期隨明年全球經濟V轉後，後市仍精彩可期。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）