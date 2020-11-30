小金雞環球晶收購案發威 中美晶強攻漲停

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

中美晶（5483）表現最佳，前三季每股盈餘達7.82元，配合小金雞環球晶收購案發威，持續上攻機會大。

瑞儀（6176）表現最差，第三季毛利率續創新高，挑戰連三年賺一個股本，股價經整理後可望再攻。

盤勢預測 ：

台股30日尾盤受權值股台積電及台塑四寶急殺影響，終場走跌144.2點，呈現爆量日黑K棒，成交值爆增至3,835億元，隨23日缺口遭到回補後，恐引發短多獲利出場，預計後續將維持區間橫盤整理；反觀櫃買指數在矽晶圓雙雄環球晶與中美晶強鎖漲停支撐下，表現相對強勢，盤中創下178.01點新高後，終場漲幅收斂，以176.62點作收。

族群中ABF載板三雄相對強勢，尤以南電為指標，另外矽晶圓族群環球晶與中美晶亦率先突圍，30日雙雙強鎖漲停板，至於被動元件族群國巨、奇力新及減資後掛牌的同欣電最為強勢，短創高後開始震盪。

新領先族群加入輪動架構，權值股聯電將具穩盤作用，當前輪動加快，屬於震盪個股表現盤，強勢族群如原物料及鋼鐵族群投資人可進行短打操作，譬如第一銅、燁輝、錩新等。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

威致（2028）表現最佳，鋼筋需求強勁、本業獲利轉虧為盈、籌碼穩定股價，目前多頭趨勢不變。

京鼎（3413）表現最差，大盤回檔影響台積電相關供應鏈表現，惟月線維仍持上揚，多方架構並未改變。 盤勢

盤勢預測：

台股加權指數30日早盤來到13,969點，再創歷史新高價，僅差31點就要達到1,4000點「萬四關卡」，然而在大型權值股賣壓調節下，尾盤卻收跌145點，跌破上周25日所留下的黑K棒低點，量能亦放大至3,800億的大量。以技術面觀察，留下空頭吞噬走勢，台股恐將進入修正整理型態，建議投資人可趁反彈之時減碼持股、保留資金，等待落底訊號出現後再行布局。

台股11月創下大驚喜，在疫苗利多帶動下，大漲已逾1,300點。而在短線漲多後，融資亦隨之攀升，融資餘額連續成長至1,643億元，兩個月大增124億新浮額。籌碼轉趨混亂之際，未來操作上需留意大盤融資減幅狀況，待融資沉澱後，台股才會轉趨穩定。

選股方面，加權指數30日下跌144.2點，攻上漲停板家數卻有高達44家，加上內資仍持續布局中小型標的，建議投資人操作上應先行避開大型權值股，可多留意中小型股表現。 其中，在鋼筋需求大幅攀升下，帶動威致、海光股價30日亮燈漲停。建錩受惠產品價格上漲、業外收入大增，第三季每股盈餘1.24元創新高紀錄，與中國五礦物流合作的倉儲園區亦正式進入營運，近十年大量投資智慧生產進入收割階段。此外，未來五年無大額投資計畫、原物料價格進入上漲趨勢，有助獲利能力快速攀升，股價目前於高檔量縮整理、籌碼穩定，可待下一波上攻買盤啟動。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

錩新（2415）表現最佳，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

今國光（6209）表現最差，亞馬遜、新款PS5及美系大廠智慧家庭訂單到手，營運現曙光、轉機效益顯現，雖30日股價表現不佳，惟在短中期均線走揚下，只要守穩月線不破，預期經適度拉回整理後，後市仍有上漲空間。

盤勢預測：

台股30日開高走低，終場下跌144.2點作收，跌幅1.04％，收在13,722.89點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲1.38點，漲幅0.79％，收在176.62點；三大法人進出方面，外資續賣332.83億元，投信轉賣11.4億元，自營商續買16.96億元，惟外資法人於台指期減碼3,940口多單，累計淨多單部位為11,640口，心態呈現轉趨謹慎。

台股早盤再創13,969點波段新高後，未能夠持續放量上攻，甚至翻落平盤之下。主因除加權指數已累積不少漲幅、市場出現「居高思危」心態外，再者，就是適逢MSCI（明晟）半年度調整生效日，有鑒於台股本次權重再遭雙降，股市產生心理壓力。

觀察盤面，包括聯電、欣興、南電、景碩、環球晶、中美晶、國巨、環科、錩新、三陽、朋程、同欣電、倉佑、順德、一詮、金麗科、友威科、第一銅、海光、元晶、日勝生等，皆表現強勢。顯見在內外資法人心態積極偏多不變下，隨疫苗報喜，配合熱錢回流、年底法人和集團作帳行情、明年首季前財報空窗期的作夢行情、「三軋」行情展開下，後市不容小覷。

選股方面，除環球晶擬以45億美元併Siltronic，躍居12吋晶圓二哥、特斯拉股價狂飆，新能源車供應鏈放量上漲、5G趨勢起飛、去美化商機，供應鏈隨之噴出外。中美貿易戰延燒，全球IC通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）遭美方列入軍事最終用戶（MEU）實體清單。美國商務部更將增加新MEU管制清單，預期有89家大陸企業名列清單中，可望使台廠迎來轉單效益。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

愛普（6531）表現最佳，短線漲幅逾兩成後，上周稍作震盪消化前高賣壓，30日漲勢再起，預期將挑戰500元大關。

瑞儀（6176）表現最差，股價打底三個月後，上周再度起漲，待120元附近套牢賣壓消化後，有望續朝前高邁進。

盤勢預測：

加權指數30日終場帶量下跌144點，主因MSCI半年度權重調整生效，最後一盤成交值爆出1,158億元，占當日成交值近三成，但根據歷史經驗，受MSCI調整而出現爆量的個股，影響僅是當日或前後兩日，建議投資人可以直接忽略個股與大盤30日的成交量。

類股方面，矽晶圓族群延續上周漲勢，中美晶、環球晶30日雙雙攻上漲停板，矽晶圓需求持續上升，可以朝基期偏低的崇越、嘉晶、合晶等相關個股下去挑選。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）