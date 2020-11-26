欣普羅漲勢再起 尚有賣壓未消化當心進場追價

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

立敦（6175）表現最佳，被動元件族群具補漲架構，二線廠更具漲勢，後市可望續攻向上，但因屬補漲性質，衝高可先獲利落袋。

光頡（3624）表現最差，配合被動元件族群連動，股價經整理後有機會再攻一波。

盤勢預測 ：

台股26日上漲106點，但高點未過24日13,951點，維持區間橫盤整理，櫃買指數雖同樣未破新高，但26日高點173.93點已離前高不遠，若能再創新高將具穩盤作用。盤面上新領先股出列，包括ABF載板廠南電、景碩領先創高外，欣興走勢亦相對強勢；另外矽晶圓族群環球晶、中美晶同步突圍，被動元件族群則在創高後開始震盪。

新領先族群加入輪動架構，尤以南電為領先指標，其他強勢領先股包含威盛、新光鋼、順德等，投資人應以短打操作為主，並掌握新領先股動向即可。

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

欣普羅（6560）表現最佳，股價漲勢再起，惟短線乖離率偏高，且前方124元尚有賣壓未消化完畢，目前不建議再進場追價。

愛普（6531）表現最差，上周大漲逾兩成後，本周遇前高賣壓拉回稍作震盪，但以大格局來講股價基期不算高，逢回可找買點。

盤勢預測：

加權指數連兩日帶量下跌，26日馬上再漲回餘百點。以資金面角度，美元指數仍有破底風險，且美元一旦走弱，國際資金將會再度轉往亞洲貨幣，新台幣有望迎來新一輪漲勢，屆時台股或被往上推升，因此現階段只要逢回便是尋求買點的機會。

產業方面，ABF供需缺口持續擴大，外資紛紛調升欣興、景碩、南電的目標價，整體族群26日延續強勁走勢，建議投資人此時可轉而留意上游的銅箔基板（CCL）廠。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

星通（3025）表現最佳，直接供貨SI（系統整合）策略奏效，第三季毛利率衝高至62.52％，趨勢仍在多方，整體量價配合佳，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

研通（6229）表現最差，受惠宅經濟、遠距商機崛起，營收及獲利成長，整體仍在多方趨勢上，惟近期股價偏弱，預期短線仍有反彈上漲機會，建議投資人可逢高伺機進行換股。

盤勢預測：

台股26日開高走高，終場上漲106.83點，漲幅0.78％，收在13,845.66點；櫃買指數亦同步揚升1.71點，漲幅0.99％，收在173.93點；三大法人進出方面，外資轉買32.09億元，投信續賣8.45億元，自營商轉買6.71億元，惟外資法人於台指期減碼3,950口多單，累計淨多單部位為14,996口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

在新冠疫苗屢傳佳音加持下，屆時隨各國大解封、經濟重啟，全球經濟可望出現V轉。此外，在資金方面，美國聯準會（Fed）25日宣布，聯準會官員將權衡調整購債規模，可望擴大量化寬鬆（QE），加上外資自11月初起大舉回補，以外資的慣性分析，後市加碼買超空間仍大。加上年底法人及集團作帳行情、明年第一季前財報空窗期的作夢行情、與「三軋」行情啟動，即便台股自今年3月起漲以來，已大漲逾2,500點，惟在多頭架構尚未遭破壞前，後市仍可期。

選股方面，目前盤面多方主流仍圍繞在5G、去美化商機、特斯拉及電動車、綠電題材間。相關個股包括景碩、欣興、南電、順德、一詮、加百裕、新盛力、康普、恒耀、倉佑、胡連、洋華、威盛、金麗科、友威科、欣普羅、環球晶、中美晶，股價皆表現強勢。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

建大（2106）表現最佳，舊廠開發利益具想像空間，再配合輪胎售價調漲，本業及業外皆表現優異。

富邦VIX（00677U）表現最差，歐美股市仍維持高檔震盪，恐慌氣氛降溫。

盤勢預測：

台股26日大漲逾百點，惟加權指數未能突破25日高點，加上前兩日量能高達2,600億元，大盤26日價漲量縮，顯示買盤並未積極作價，操作上仍須慎選個股，切勿急於出手。

美國首批疫苗將於12月上市，預期至明年2月，全美將有一半的人口已接種新冠疫苗。疫苗的研發成功固然有助經濟回溫，惟在疫苗上市前，全球仍需經歷短暫的陣痛期，包括歐洲仍處於封城當中，甚至可能再延後解封時間至年底。年底適逢感恩節與聖誕節消費旺季，若歐美的經濟情況不佳，亦將對亞洲國家外銷市場造成傷害。

選股方面，目前股價仍屬低位階的輪胎廠建大，股價經三天整理後，26日再度創高，旗下逾15甲深圳舊廠土地將進行重建，潛在開發利益可觀，且輪胎售價調升，本業及業外皆有高成長表現。

展望後市，近期市場資金正面臨結構性調整調整，隨國際油價上漲，全球原物料價格攀升，塑化及橡膠等產品亦同步面臨漲價壓力。一旦原物料價格上漲，企業獲利將遭壓縮，具有低價原料庫存的企業將受惠。因此，台灣石化產業有望接棒電子族群資金，成為下一波台股攻高主流。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）